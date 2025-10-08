¿Cártel de Sinaloa habría amenazado al director del FBI Kash Patel -de 45 años de edad-? No sería el único que habría sido mencionado en un narco mensaje.

Esta amenaza anunciaría acciones en contra de “ciudadanos americanos que radiquen” en zonas donde el Cártel de Sinaloa opere, mencionando explícitamente Cabo San Lucas y San José.

En este mensaje el Cártel de Sinaloa habría amenazado al director del FBI Kash Patel

Revelan que el Cártel de Sinaloa habría amenazado al director del FBI Kash Patel y otras personalidades a través de un narco mensaje.

SINALOA CARTEL THREATENS KASH PATEL



“The cartel clearly knows that they’re getting hit really bad on the pockets…” @OscarRamirezTJ details for @ericbolling as the U.S. is sanctioning Mexican companies that supply fentanyl precursor chemicals to the cartel. pic.twitter.com/gaklMsSwcm — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) October 7, 2025

El hallazgo de este mensaje en Los Cabos, Baja California fue reportado en las redes sociales y presuntamente lo firma “La Chapiza” , facción del Cártel de Sinaloa liderada por ‘Los Chapitos’, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

De acuerdo con lo que se dio a conocer Cártel de Sinaloa habría advertido sobre acciones en contra de ciudadanos estadounidenses sino se detienen los operativos contra el narcotráfico.

Entre ellos los decomisos de laboratorios y armamento en Sinaloa, Baja California Sur y Juárez.

De acuerdo con el periodista Oscar Ramirez, esta amenaza al director del FBI Kash Patel solo demostraría que el C ártel de Sinaloa está siendo golpeado fuertemente en sus finanzas .

Y es que las acciones que estarían realizando las autoridades afectarían las actividades del Cártel de Sinaloa.

Este mensaje anunciaría una “guerra” a partir del 5 de octubre de 2025 si no se paran los operativos y se les deja actuar libremente.

Kash Patel, director del FBI ( Kash Patel / X)

¿Qué dice el mensaje del Cártel de Sinaloa donde amenazarían al director del FBI Kash Patel?

El mensaje del Cártel de Sinaloa no solo amenazaría al director del FBI Kash Patel y es que también tendría otros nombres como:

Terry Cole (DEA) de 56 años de edad

Ronald D. Johnson (embajador de EE. UU. en México)

Claudia Sheinbaum de 63 años de edad

Omar García Harfuch de 43 años de edad

“Terry Cole, Kash PaTel, Ronald Johnson, Marina, Ministerial, Grupo Sadai, Claudia Sheinbaum, Harfuch, Procurador del Estado, Gerente alias el 6 o mejor conocido como el babay, ustedes serán los culpables. Les vamos a demostrar como haremos esta guerra a partir del 5/10/2025. Empezaremos a RENUNCIARLE todo ciudadano americano que radique donde tengamos presencia la Chapiza, principalmente esos que radican en cabo San lucas y San José, por meterse en la guerra en Sinaloa Baja California Sur, aquí mandamos nosotros bola de cu... y les vamos a demostrar si no paran de detener la plebada y de hacernos decomisos de laboratorios armamento en Juárez, en Sinaloa y BCS y meterse en la sierra de Badiraguato. Atte La Chapiza y sus aliados”