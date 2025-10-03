Este viernes 3 de octubre se reportó el secuestro del escolta de un policía estatal que fungía como escolta del hijo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con los reportes, el escolta fue secuestrado en la colonia Renato Vega Alvarado, ubicada al sur de Culiacán, cuando varios hombres armados lo habrían detenido para subirlo a un auto en contra de su voluntad.

Asimismo, medios locales señalaron que fue el hijo de Rubén Rocha Moya quien denunció el secuestro ante las autoridades.

Información en desarrollo…