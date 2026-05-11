Katia Ornelas Gil es una política mexicana con trayectoria en el servicio público y en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco dentro de la administración encabezada por Javier May Rodríguez.

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos partidistas y legislativos, además de participar en iniciativas relacionadas con turismo sostenible, desarrollo económico local y políticas públicas con perspectiva de género.

¿Quién es Katia Ornelas Gil?

Katia Ornelas Gil es una abogada y política mexicana que ha desarrollado gran parte de su carrera pública en Tabasco.

Dentro del PRI inició su trayectoria en organizaciones juveniles, donde logró convertirse en una de las principales figuras políticas del partido en la entidad.

Posteriormente se desempeñó como diputada local en el Congreso de Tabasco, impulsando temas relacionados con identidad cultural, desarrollo económico y turismo.

Actualmente ocupa el cargo de secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del estado.

Katia Ornelas Gil, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco. (@katia.gil/fb )

¿Qué edad tiene Katia Ornelas Gil?

Katia Ornelas Gil nació el 22 de septiembre de 1983, por lo que actualmente tiene 42 años de edad.

¿Katia Ornelas Gil tiene pareja?

Hasta el momento no existe información pública confirmada sobre la vida sentimental o el estado civil de Katia Ornelas Gil.

¿Qué signo zodiacal es Katia Ornelas Gil?

Katia Ornelas Gil nació el 22 de septiembre, por lo que su signo zodiacal es Virgo.

Las personas nacidas bajo este signo suelen ser asociadas con características como disciplina, organización, responsabilidad y capacidad analítica.

¿Katia Ornelas Gil tiene hijos?

No hay información pública verificable que confirme si Katia Ornelas Gil tiene hijos.

¿Qué estudió Katia Ornelas Gil?

Katia Ornelas Gil estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México (UVM).

Además, cuenta con una maestría en Administración y Políticas Públicas por el Instituto de Administración Pública (IAP).

¿En qué ha trabajado Katia Ornelas Gil?

Katia Ornelas Gil ha desarrollado su trayectoria en áreas relacionadas con administración pública, política partidista y representación legislativa en Tabasco.

Entre los principales cargos y actividades en los que ha participado destacan: