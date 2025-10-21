En un evento encabezado por el gobernador Javier May, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, anunció el Festival del Chocolate 2025, el evento más dulce e importante del país que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

El sabor, la historia y la cultura se harán presentes en este festival bajo el lema “Riqueza, magia y transformación”, siendo la edición 14 que busca consolidar a Tabasco como la cuna chocolatera del mundo.

Festival del Chocolate 2025 contará con nuevas experiencias y proyección internacional

Durante la presentación, se dio a conocer que el festival espera recibir más de 250 mil asistentes y generar una derrama económica de más de 213 millones de pesos.

Asimismo, se reveló que España será el país invitado, mientras que Tlaxcala será el estado invitado, con el fin de fortalecer el intercambio cultural y gastronómico.

Festival del Chocolate 2025 es del 13 al 17 de noviembre en Tabasco (Cortesía)

Como antesala al evento principal, se realizará por primera vez un Pre-Festival del Chocolate en Comalcalco, del 7 al 9 de noviembre, con actividades gastronómicas, artísticas y culturales en la tierra donde nace el cacao.

¿Qué va a haber en el Festival del Chocolate 2025 en Tabasco?

Katia Ornelas detalló que serán más de 420 expositores entre chocolateros, cacaoteros, productores gastronómicos y artesanos que participarán en las naves de “Cacao” y “Chocolate”. Además, los visitantes podrán disfrutar de espacios interactivos como “La Fábrica de Chocolate”, donde niñas y niños podrán elaborar su propio dulce.

El festival también incluirá concursos de mole, fotografía, pintura infantil y repostería, así como el “Chocopasaporte”, que recompensará las compras dentro del evento.

Por otra parte, se reveló que el festival contará con la presencia de chefs y reposteros como Lupita Vidal, José Ramón Castillo, Gaby Ruiz y Edna Alanís, además de la reconocida periodista Helen Chocolate.

Además, España presentará el documental “La Ruta del Cacao, México-Granada” y talleres de la Escuela Internacional de Alta Pastelería Torreblanca. Y por si fuera poco, Caloncho se presentará de manera gratuita en el cierre de esta edición.

El Festival del Chocolate se ha convertido en una plataforma que impulsa miles de empleos y promueve un modelo de desarrollo regenerativo, justo e incluyente. En esta edición, se fortalecerá la vinculación con las Tiendas Bienestar, para que productos locales como el cacao, café, miel, maíz y lácteos lleguen directamente al consumidor.