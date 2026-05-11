La Feria Tabasco 2026 concluyó siendo todo un éxito con una afluencia de un millón 895 mil 158 personas y dejando una derrama económica de más de mil 911 millones de pesos, posicionando a Tabasco como referente en eventos internacionales.

Durante la Conferencia de Prensa del Gobierno del Pueblo, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, detalló que esta edición tuvo el lema “Unidos por nuestra Feria” y culminó con resultados económicos positivos.

Feria Tabasco 2026 fortalece turismo, economía e identidad cultural del estado

La funcionaria tabasqueña resaltó que durante los nueve días que duró la feria participaron 985 expositores de 19 estados, garantizando resultados confiables y precisos.

Feria Tabasco 2026 consolidó al estado como referente turístico (cortesía)

Además, señaló que la Feria Tabasco contó con visitantes internacionales de Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, Perú y Venezuela, explicando que el gasto promedio per cápita fue de mil 419 pesos, con una ocupación hotelera del 51.2%.

El Foro Tabasco fue el sitio que más visitas recibió, con 540 mil personas que fueron testigos de la cultura y tradición del estado. De igual manera, se realizaron 78 espectáculos en el Foro Laguna con más de 4 mil asistentes. Además de:

24 presentaciones en la Nave 1

65 presentaciones en la Nave 2

50 presentaciones en la Nave 3

Feria Tabasco 2026 consolidó al estado como referente turístico (cortesía)

Tabasco impulsa bienestar en artesanos y productores

Por otra parte, se señaló que se realizaron concursos destinados a “Sembrando Vida y Pescando Vida”, donde participaron 215 personas, con premios de 490 mil pesos. Mientras que la zona ganadera contó con la participación de 105 expositores bovinos y 13 ovinos, con 938 ejemplares y una bolsa en premios por 850 mil pesos.

Ornelas señaló que “Nuestras raíces culturales” contó con un espacio para 215 artesanos, en tanto que el Foro ‘La Cultural’ se convirtió en uno de los principales ejes de la edición 2026, con más de 90 presentaciones, una afluencia superior a las 25 mil personas y más de 5 millones de pesos en premios entregados.

Feria Tabasco 2026 consolidó al estado como referente turístico (cortesía)

Además, se resguardaron mil 141 vehículos y 200 mil 164 personas utilizaron el transporte público para llegar al recinto. Por su parte, las redes sociales y plataformas digitales contaron con más de 132 millones de visualizaciones, más de 401 mil nuevos seguidores y 3.8 millones de interacciones.

Finalmente, Katia Ornelas aseguró que el gobierno estatal mantiene comunicación y cercanía humana e institucional con las familias afectadas por el accidente en la Nave 1.