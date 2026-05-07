El gobernador de Tabasco, Javier May, mandó un mensaje a las víctimas del incendio en la Feria del estado, así como los expositores que se vieron afectados.

Katia Ornelas Gil, titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del estado, informó que familiares de víctimas tendrán acompañamiento psicológico ante lo sucedido.

Asimismo, expresó que estudian “acciones necesarias” para los expositores que tuvieron afectaciones materiales por el incendio en la Nave 1 de la Feria de Tabasco.

Gobierno de Tabasco brindará apoyo a familias de víctimas y expositores afectados por incendio

En una conferencia de prensa de hoy 7 de mayo de 2026, el gobernador Javier May informó sobre el incendio ocurrido la noche anterior en la Feria de Tabasco.

Parte del gabinete del gobierno presente expresó “solidaridad y acompañamiento” a las personas que se vieron afectadas por el incendio, subrayando que las familias de las víctimas mortales tendrán atención del gobierno.

“Se brindarán todas las garantías necesarias para la reparación y atención correspondiente”. Javier May, gobernador.

Por otra parte, Gil detalló que el gobierno de Tabasco brindará “acompañamiento” a las familias afectadas por el incendio en la Feria de Tabasco, contando con el “respaldo” total.

“Nuestra prioridad son las personas, para ello se brinda acompañamiento humano, institucional y psicológico a las familias afectadas, así como atención y respaldo a quiénes resultaron afectados por este lamentable acontecimiento”. Katia Ornelas Gil, titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

Asimismo, expresó que los expositores y expositoras que se vieron afectados con pérdidas materiales por el incendio, se trabaja para brindar “acciones necesarias” en su atención, prometiendo “no habrá indiferencia”.

Feria de Tabasco permanecerá cerrada hoy

Ante el luto que se vive por la muerte de 5 personas en el incendio de la Feria de Tabasco, Gil informó que por hoy estarán pausadas las actividades, esperando puedan ser retomadas el 8 de mayo de 2026.