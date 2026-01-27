Juan Pedro Saldívar Farías, alias el “Z-27”, fue trasladado a Estados Unidos por parte de autoridades mexicanas.

Esto como parte de la colaboración entre ambos gobierno en materia de seguridad en el combate al narcotráfico, en donde 37 capos fueron entregados.

Pero, ¿quién es Juan Pedro Saldívar Faría? Te contamos lo que sabemos acerca del “Z-27″.

¿Quién es Juan Pedro Saldívar Farías? El “Z-27” fue trasladado a Estados Unidos

Juan Pedro Saldívar Farías es un líder criminal vinculado a Los Zetas. Es señalado por las autoridades como uno de los responsables de la masacre ocurrida en el penal de Topo Chico (hoy cerrado) en el año 2016, en donde murieron 49 internos.

¿Qué edad tiene Juan Pedro Saldívar Farías?

De acuerdo con información, Juan Pedro Saldívar Farías tiene 42 años actualmente.

¿Quién es la esposa de Juan Pedro Saldívar Farías?

Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27″, está casado con Vanessa Guzmán.

¿Quién es Vanessa Guzmán Sánchez? (Captura de pantalla)

¿Qué signo zodiacal es Juan Pedro Saldívar Farías?

No se cuenta con la fecha exacta de nacimiento de Juan Pedro Saldívar Farías, por lo que no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Juan Pedro Saldívar Farías?

Información señala que Juan Pedro Saldívar Farías si tiene hijos, aunque no junto con su esposa actual.

¿Qué estudió Juan Pedro Saldívar Farías?

Se desconoce cuál fue el último grado de estudios de Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27″,

¿En qué ha trabajado Juan Pedro Saldívar Farías??

Juan Pedro Saldívar Farías es señalado como integrante de Los Zetas.

El Z-27 se habría desempeñado como jefe de plaza, operando principalmente en los municipios de Nueva Ciudad Guerrero y Camargo, en Tamaulipas), así como en Cerralvo y Vallecillo en Nuevo León.

Esposa de Juan Pedro Saldívar Farías acusa que fue desterrado ilegalmente tras ser entregado a las autoridades de Estados Unidos

El lunes 26 de enero, Vanessa Guzmán Sánchez, esposa de Juan Pedro Saldívar Farías, en conjunto con familiares de otros dos lideres criminales trasladados a Estados Unidos, presentaron una denuncia ante la FGR contra el Consejo de Seguridad Nacional, acusando que fueron desterrados.

Esto por delitos de traición a la patria, toda vez que Vanessa Guzmán Sánchez asegura que los motivos no corresponde a la seguridad nacional, además de que nunca fueron informados de una medida de extradición.

Vanessa Guzmán aseguró que se violaron los derechos del Z-27, ya que hasta el momento no se le ha permitido hablar con sus familiares, por lo que desconocen cómo se encuentra desde que fue trasladado a Estados Unidos.

Por lo anterior, exigen su regreso a México para continuar con su proceso legal, toda vez que señalan existió colaboración de las autoridades mexicanas para su traslado ante las amenazas estadounidenses.