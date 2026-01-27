Vanessa Guzmán Sánchez, la esposa de Juan Pedro Saldívar Farías el Z-27 denunció que el traslado a Estados Unidos del líder de Los Zetas fue ilegal.

Fue en conferencia de prensa que tanto la esposa del Z-27 como las de otros de los 37 líderes del narcotráfico trasladados a Estados Unidos, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar.

¿Quién es Vanessa Guzmán Sánchez? Esposa de Juan Pedro Saldivar Farías Z-27

Vanessa Guzmán Sánchez es la esposa del Z-27, como dieron a conocer en conferencia de prensa de este lunes 26 de enero, debido a que denunció un destierro ilegal de Juan Pedro Saldívar Farías.

Previo a dicha conferencia, no se tiene información sobre Vanessa Guzmán Sánchez, pese al historial criminal del Z-27 quien fue considerado como el exlíder del penal de Topo Chico.

Lista de nombres de los 37 capos del narcotráfico trasladados a Estados Unidos (Omar García Harfuch)

¿Qué edad tiene Vanessa Guzmán Sánchez?

Se desconoce la edad de Vanessa Guzmán Sánchez.

¿Quién es el esposo de Vanessa Guzmán Sánchez?

En conferencia de prensa, Vanessa Guzmán Sánchez confirmó ser la pareja del Z-27, por quien presentó una denuncia ante la FGR en contra del gobierno de México.

Y es que la esposa del Z-27 afirma que Juan Pedro Saldívar Farías fue desterrado pese a la prohibición de dicha acción en la Constitución.

¿Vanessa Guzmán Sánchez tiene hijos?

Se desconoce si junto a Juan Pedro Saldívar Farías, Vanessa Guzmán Sánchez tendría hijos, pero aclaró que el Z-27 sí tiene descendencia .

¿Qué estudió Vanessa Guzmán Sánchez?

En el Registro Nacional de Profesionistas no se tiene alguna cédula a nombre de Vanessa Guzmán Sánchez.

¿En qué ha trabajado Vanessa Guzmán Sánchez?

No se tiene información sobre la trayectoria de Vanessa Guzmán Sánchez.

Vanessa Guzmán Sánchez denuncia que su esposo, el Z-27 fue desterrado ilegalmente

Este lunes 26 de enero, Vanessa Guzmán Sánchez y los familiares de otros dos trasladados presentaron una denuncia ante la FGR contra el Consejo de Seguridad Nacional, ya que fueron desterrados.

Esto por delitos de traición a la patria, ya que Vanessa Guzmán Sánchez afirma que no corresponde a la seguridad nacional, ni fue extradición derivado de que no encuadra en los hechos.

Asimismo, Vanessa Guzmán acusó que no hay soberanía y se violaron los derechos humanos por opresión de parte de Estados Unidos, razón por la cual también afirma que es coalición de funcionarios.