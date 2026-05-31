Una riña en el Penal de Aguaruto, ubicado la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se registró la mañana de hoy domingo 31 de mayo de 2026, dejando un saldo de 7 muertos y un herido.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, la riña se originó en uno de los módulos del Penal de Aguaruto, los generó una rápida movilización de los cuerpos de seguridad estatal y federal.

Riña Penal de Aguaruto (JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO / José Betanzos Zárate )

Autoridades retoman seguridad tras riña en Penal de Aguaruto

La mañana de este domingo, autoridades del estado de Sinaloa dieron a conocer que se suscitó una riña en el interior del Penal de Aguaruto, dejando un saldo de 7 muertos.

Adicional, el reo que resultó herido fue trasladado al área médica del recinto, en donde se precisó que recibió atención urgente y se encuentra fuera de peligro.

Para recuperar el control en el interior del penal, el personal de custodia actuó con el respaldo inmediato de agentes de la Policía Estatal Preventiva.

Mientras tanto, en el exterior, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reforzaron la vigilancia perimetral para blindar el inmueble.

Simultáneamente, personal forense de la Fiscalía estatal ingresaron al Penal de Aguaruto para realizar el levantamiento de evidencias y continuar con la inspección detallada de los diversos módulos involucrados en la riña.

Actualmente, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha reportado que la situación se mantiene bajo control estricto tras la intervención oportuna de las fuerzas estatales y federales.

Tras lo hechos, brigadas de trabajo social se encuentran dedicadas a localizar y dialogar con los parientes de los internos que perdieron la vida durante la riña; hasta el momento, cinco familias ya han sido notificadas de los hechos.