Cientos de toluqueños acudieron al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para conmemorar dos años de su triunfo electoral y refrendar su apoyo al proyecto de la Cuarta Transformación.

Bajo el lema “La Transformación avanza y primero los pobres”, las y los asistentes destacaron los programas y acciones impulsados por el Gobierno de México en beneficio de la población, especialmente de las mujeres y de los sectores que históricamente habían permanecido rezagados.

Ricardo Moreno Pegueros encabeza contingente de Toluca en apoyo a Claudia Sheinbaum

Con la consigna “Toluca con Claudia”, el contingente encabezado por Ricardo Moreno Pegueros, presidente de Proyecto Juventud 21, se sumó a los más de 60 mil mexiquenses que se congregaron en Tlalnepantla para escuchar el mensaje de la mandataria federal.

Durante el encuentro se resaltaron los avances alcanzados a través de políticas enfocadas en la justicia social, la honestidad en el servicio público y el fortalecimiento de programas que buscan mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.

Asimismo, se destacó que los recursos públicos continúan orientándose a acciones de bienestar como programas sociales, vivienda, infraestructura, educación y obras que impactan directamente en las comunidades.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció el respaldo de la presidenta a la entidad mediante programas como la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Bienpesca, Producción para el Bienestar y La Escuela es Nuestra, entre otros apoyos dirigidos a fortalecer el bienestar de las familias mexiquenses.