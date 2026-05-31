Más de 27 mil bajacalifornianos se reunieron en Tijuana para acompañar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de los dos años de su triunfo electoral y respaldar la continuidad del proyecto de transformación impulsado por el Gobierno de México.

Durante el encuentro celebrado en la Avenida Revolución, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda manifestó su respaldo a la mandataria federal y destacó que el trabajo coordinado entre la Federación y Baja California ha permitido impulsar acciones enfocadas en el bienestar social, la justicia y el desarrollo económico de la entidad.

La mandataria estatal señaló que el liderazgo de Claudia Sheinbaum ha contribuido a consolidar un gobierno cercano a la ciudadanía, con políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.

Marina del Pilar destaca coordinación con Claudia Sheinbaum para impulsar Baja California

Ante miles de asistentes provenientes de los distintos municipios del estado, Marina del Pilar resaltó que los principios de la Cuarta Transformación se han traducido en acciones concretas para generar bienestar, fortalecer la justicia social y promover una prosperidad compartida en la región.

Asimismo, destacó que la colaboración entre el Gobierno de México y Baja California ha permitido avanzar en proyectos estratégicos que benefician directamente a la población y fortalecen el desarrollo de la entidad.

Por su parte, Claudia Sheinbaum reafirmó que su administración mantiene una política basada en la honestidad y la austeridad republicana, con el objetivo de garantizar que los recursos públicos se destinen al desarrollo social y a la ampliación de derechos para la ciudadanía.

La presidenta sostuvo que el actual modelo de gobierno prioriza el bienestar colectivo y la atención a las necesidades de la población, dejando atrás esquemas centrados en privilegios y excesos.

Finalmente, Marina del Pilar enfatizó que el amor al pueblo se refleja en resultados concretos y en el manejo transparente de los recursos públicos, por lo que reiteró el compromiso de Baja California de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México para llevar desarrollo y oportunidades a todas las regiones del estado.