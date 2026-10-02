SEP anuncia suspensión de clases en 173 municipios de Puebla por lluvias

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla anunció la suspensión de clases presenciales este viernes 2 de octubre debido al pronóstico de lluvias, actividad eléctrica y vientos intensos.
De acuerdo con la información, las clases se impartirán a distancia en 173 de los 217 municipios de Puebla, a fin de proteger a estudiantes, docentes y personal educativo de los riesgos de las lluvias.
Suspenden clases en 173 municipios de Puebla ante pronóstico de lluvias
A través de un comunicado, la SEP Puebla informó que, por lluvias, se suspenderán las clases presenciales en todos los niveles educativos de las regiones:
- Sierra Norte
- Sierra Nororiental
- Sierra Negra
- Valle Serdán
- Mixteca
La decisión fue tomada por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.
Durante la suspensión, las actividades escolares continuarán a distancia, mediante libros de texto, tareas, cuadernillos y otras actividades académicas.
La SEP informó que las clases presenciales se retomarán el lunes 5 de octubre.
Estos 173 municipios de Puebla no tendrán clases presenciales este 2 de octubre
A continuación te decimos, por región, cuáles son los municipios de Puebla donde se suspenden clases este 2 de octubre por el pronóstico de lluvias:
Sierra Norte (38 municipios):
- Ahuacatlán
- Ahuazotepec
- Amixtlán
- Aquixtla
- Camocuautla
- Coatepec
- Chiconcuautla
- Chignahuapan
- Cuautempan
- Francisco Z. Mena
- Hermenegildo Galeana
- Honey
- Huauchinango
- Huitzilan de Serdán
- Ixtacamaxtitlán
- Jalpan
- Jopala
- Juan Galindo
- Naupan
- Pahuatlán
- Pantepec
- San Felipe Tepatlán
- Tepango de Rodríguez
- Tepetzintla
- Tetela de Ocampo
- Tlacuilotepec
- Tlaola
- Tlapacoya
- Tlaxco
- Venustiano Carranza
- Xicotepec
- Xochiapulco
- Xochitlán de Vicente Suárez
- Zacatlán
- Zapotitlán de Méndez
- Zautla
- Zihuateutla
- Zongozotla
Sierra Negra (26 municipios):
- Ajalpan
- Altepexi
- Atexcal
- Caltepec
- Chapulco
- Coxcatlán
- Coyomeapan
- Coyotepec
- Eloxochitlán
- Ixcaquixtla
- Juan N. Méndez
- Molcaxac
- Nicolás Bravo
- San Antonio Cañada
- San Gabriel Chilac
- San José Miahuatlán
- San Sebastián Tlacotepec
- Santiago Miahuatlán
- Tehuacán
- Tepanco de López
- Tlacotepec de Benito Juárez
- Vicente Guerrero
- Xochitlán Todos Santos
- Zapotitlán
- Zinacatepec
- Zoquitlán
Valle Serdán (42 municipios):
- Acatzingo
- Aljojuca
- Atoyatempan
- Atzitzintla
- Cañada Morelos
- Chalchicomula de Sesma
- Chichiquila
- Chilchotla
- Cuapiaxtla de Madero
- Cuyoaco
- Esperanza
- General Felipe Ángeles
- Guadalupe Victoria
- Huitziltepec
- Lafragua
- Libres
- Los Reyes de Juárez
- Mazapiltepec de Juárez
- Mixtla
- Nopalucan
- Ocotepec
- Oriental
- Palmar de Bravo
- Quecholac
- Quimixtlán
- Rafael Lara Grajales
- San José Chiapa
- San Juan Atenco
- San Nicolás Buenos Aires
- San Salvador el Seco
- San Salvador Huixcolotla
- Santo Tomás Hueyotlipan
- Soltepec
- Tecamachalco
- Tepeaca
- Tepeyahualco
- Tepeyahualco de Cuauhtémoc
- Tlachichuca
- Tlalnepantla
- Tochtepec
- Xiutetelco
- Yehualtepec
Sierra Nororiental (24 municipios):
- Acateno
- Atempan
- Atlequizayan
- Ayotoxco de Guerrero
- Caxhuacan
- Chignautla
- Cuetzalan del Progreso
- Huehuetla
- Hueyapan
- Hueytamalco
- Hueytlalpan
- Ixtepec
- Jonotla
- Nauzontla
- Olintla
- Tenampulco
- Teteles de Ávila Castillo
- Teziutlán
- Tlatlauquitepec
- Tuzamapan de Galeana
- Yaonáhuac
- Zacapoaxtla
- Zaragoza
- Zoquiapan
Mixteca (43 municipios):
- Acatlán
- Ahuatlán
- Ahuehuetitla
- Albino Zertuche
- Axutla
- Coatzingo
- Cohetzala
- Cuayuca de Andrade
- Chiautla
- Chigmecatitlán
- Chila
- Chila de la Sal
- Chinantla
- Guadalupe
- Huatlatlauca
- Huehuetlán el Chico
- Ixcamilpa de Guerrero
- Jolalpan
- La Magdalena Tlatlauquitepec
- Petlalcingo
- Piaxtla
- San Diego la Mesa Tochimiltzingo
- San Jerónimo Xayacatlán
- San Juan Atzompa
- San Martín Totoltepec
- San Miguel Ixitlán
- San Pablo Anicano
- San Pedro Yeloixtlahuaca
- Santa Catarina Tlaltempan
- Santa Inés Ahuatempan
- Huehuetlán el Grande
- Tecomatlán
- Tehuitzingo
- Teopantlán
- Teotlalco
- Tepexi de Rodríguez
- Totoltepec de Guerrero
- Tulcingo
- Tzicatlacoyan
- Xayacatlán de Bravo
- Xicotlán
- Xochiltepec
- Zacapala