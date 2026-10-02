La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla anunció la suspensión de clases presenciales este viernes 2 de octubre debido al pronóstico de lluvias, actividad eléctrica y vientos intensos.

De acuerdo con la información, las clases se impartirán a distancia en 173 de los 217 municipios de Puebla, a fin de proteger a estudiantes, docentes y personal educativo de los riesgos de las lluvias.

Suspenden clases en 173 municipios de Puebla ante pronóstico de lluvias

A través de un comunicado, la SEP Puebla informó que, por lluvias, se suspenderán las clases presenciales en todos los niveles educativos de las regiones:

Sierra Norte

Sierra Nororiental

Sierra Negra

Valle Serdán

Mixteca

SEP anuncia suspensión de clases en 173 municipios de Puebla por lluvias (SEP Puebla)

La decisión fue tomada por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.

Durante la suspensión, las actividades escolares continuarán a distancia, mediante libros de texto, tareas, cuadernillos y otras actividades académicas.

La SEP informó que las clases presenciales se retomarán el lunes 5 de octubre.

Estos 173 municipios de Puebla no tendrán clases presenciales este 2 de octubre

A continuación te decimos, por región, cuáles son los municipios de Puebla donde se suspenden clases este 2 de octubre por el pronóstico de lluvias:

Sierra Norte (38 municipios):

Ahuacatlán Ahuazotepec Amixtlán Aquixtla Camocuautla Coatepec Chiconcuautla Chignahuapan Cuautempan Francisco Z. Mena Hermenegildo Galeana Honey Huauchinango Huitzilan de Serdán Ixtacamaxtitlán Jalpan Jopala Juan Galindo Naupan Pahuatlán Pantepec San Felipe Tepatlán Tepango de Rodríguez Tepetzintla Tetela de Ocampo Tlacuilotepec Tlaola Tlapacoya Tlaxco Venustiano Carranza Xicotepec Xochiapulco Xochitlán de Vicente Suárez Zacatlán Zapotitlán de Méndez Zautla Zihuateutla Zongozotla

Sierra Negra (26 municipios):

Ajalpan Altepexi Atexcal Caltepec Chapulco Coxcatlán Coyomeapan Coyotepec Eloxochitlán Ixcaquixtla Juan N. Méndez Molcaxac Nicolás Bravo San Antonio Cañada San Gabriel Chilac San José Miahuatlán San Sebastián Tlacotepec Santiago Miahuatlán Tehuacán Tepanco de López Tlacotepec de Benito Juárez Vicente Guerrero Xochitlán Todos Santos Zapotitlán Zinacatepec Zoquitlán

Valle Serdán (42 municipios):

Acatzingo Aljojuca Atoyatempan Atzitzintla Cañada Morelos Chalchicomula de Sesma Chichiquila Chilchotla Cuapiaxtla de Madero Cuyoaco Esperanza General Felipe Ángeles Guadalupe Victoria Huitziltepec Lafragua Libres Los Reyes de Juárez Mazapiltepec de Juárez Mixtla Nopalucan Ocotepec Oriental Palmar de Bravo Quecholac Quimixtlán Rafael Lara Grajales San José Chiapa San Juan Atenco San Nicolás Buenos Aires San Salvador el Seco San Salvador Huixcolotla Santo Tomás Hueyotlipan Soltepec Tecamachalco Tepeaca Tepeyahualco Tepeyahualco de Cuauhtémoc Tlachichuca Tlalnepantla Tochtepec Xiutetelco Yehualtepec

Sierra Nororiental (24 municipios):

Acateno Atempan Atlequizayan Ayotoxco de Guerrero Caxhuacan Chignautla Cuetzalan del Progreso Huehuetla Hueyapan Hueytamalco Hueytlalpan Ixtepec Jonotla Nauzontla Olintla Tenampulco Teteles de Ávila Castillo Teziutlán Tlatlauquitepec Tuzamapan de Galeana Yaonáhuac Zacapoaxtla Zaragoza Zoquiapan

Mixteca (43 municipios):