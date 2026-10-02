La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla anunció la suspensión de clases presenciales este viernes 2 de octubre debido al pronóstico de lluvias, actividad eléctrica y vientos intensos.

De acuerdo con la información, las clases se impartirán a distancia en 173 de los 217 municipios de Puebla, a fin de proteger a estudiantes, docentes y personal educativo de los riesgos de las lluvias.

Suspenden clases en 173 municipios de Puebla ante pronóstico de lluvias

A través de un comunicado, la SEP Puebla informó que, por lluvias, se suspenderán las clases presenciales en todos los niveles educativos de las regiones:

  • Sierra Norte
  • Sierra Nororiental
  • Sierra Negra
  • Valle Serdán
  • Mixteca
SEP anuncia suspensión de clases en 173 municipios de Puebla por lluvias
SEP anuncia suspensión de clases en 173 municipios de Puebla por lluvias (SEP Puebla)

La decisión fue tomada por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.

Durante la suspensión, las actividades escolares continuarán a distancia, mediante libros de texto, tareas, cuadernillos y otras actividades académicas.

La SEP informó que las clases presenciales se retomarán el lunes 5 de octubre.

Estos 173 municipios de Puebla no tendrán clases presenciales este 2 de octubre

A continuación te decimos, por región, cuáles son los municipios de Puebla donde se suspenden clases este 2 de octubre por el pronóstico de lluvias:

Sierra Norte (38 municipios):

  1. Ahuacatlán
  2. Ahuazotepec
  3. Amixtlán
  4. Aquixtla
  5. Camocuautla
  6. Coatepec
  7. Chiconcuautla
  8. Chignahuapan
  9. Cuautempan
  10. Francisco Z. Mena
  11. Hermenegildo Galeana
  12. Honey
  13. Huauchinango
  14. Huitzilan de Serdán
  15. Ixtacamaxtitlán
  16. Jalpan
  17. Jopala
  18. Juan Galindo
  19. Naupan
  20. Pahuatlán
  21. Pantepec
  22. San Felipe Tepatlán
  23. Tepango de Rodríguez
  24. Tepetzintla
  25. Tetela de Ocampo
  26. Tlacuilotepec
  27. Tlaola
  28. Tlapacoya
  29. Tlaxco
  30. Venustiano Carranza
  31. Xicotepec
  32. Xochiapulco
  33. Xochitlán de Vicente Suárez
  34. Zacatlán
  35. Zapotitlán de Méndez
  36. Zautla
  37. Zihuateutla
  38. Zongozotla

Sierra Negra (26 municipios):

  1. Ajalpan
  2. Altepexi
  3. Atexcal
  4. Caltepec
  5. Chapulco
  6. Coxcatlán
  7. Coyomeapan
  8. Coyotepec
  9. Eloxochitlán
  10. Ixcaquixtla
  11. Juan N. Méndez
  12. Molcaxac
  13. Nicolás Bravo
  14. San Antonio Cañada
  15. San Gabriel Chilac
  16. San José Miahuatlán
  17. San Sebastián Tlacotepec
  18. Santiago Miahuatlán
  19. Tehuacán
  20. Tepanco de López
  21. Tlacotepec de Benito Juárez
  22. Vicente Guerrero
  23. Xochitlán Todos Santos
  24. Zapotitlán
  25. Zinacatepec
  26. Zoquitlán

Valle Serdán (42 municipios):

  1. Acatzingo
  2. Aljojuca
  3. Atoyatempan
  4. Atzitzintla
  5. Cañada Morelos
  6. Chalchicomula de Sesma
  7. Chichiquila
  8. Chilchotla
  9. Cuapiaxtla de Madero
  10. Cuyoaco
  11. Esperanza
  12. General Felipe Ángeles
  13. Guadalupe Victoria
  14. Huitziltepec
  15. Lafragua
  16. Libres
  17. Los Reyes de Juárez
  18. Mazapiltepec de Juárez
  19. Mixtla
  20. Nopalucan
  21. Ocotepec
  22. Oriental
  23. Palmar de Bravo
  24. Quecholac
  25. Quimixtlán
  26. Rafael Lara Grajales
  27. San José Chiapa
  28. San Juan Atenco
  29. San Nicolás Buenos Aires
  30. San Salvador el Seco
  31. San Salvador Huixcolotla
  32. Santo Tomás Hueyotlipan
  33. Soltepec
  34. Tecamachalco
  35. Tepeaca
  36. Tepeyahualco
  37. Tepeyahualco de Cuauhtémoc
  38. Tlachichuca
  39. Tlalnepantla
  40. Tochtepec
  41. Xiutetelco
  42. Yehualtepec

Sierra Nororiental (24 municipios):

  1. Acateno
  2. Atempan
  3. Atlequizayan
  4. Ayotoxco de Guerrero
  5. Caxhuacan
  6. Chignautla
  7. Cuetzalan del Progreso
  8. Huehuetla
  9. Hueyapan
  10. Hueytamalco
  11. Hueytlalpan
  12. Ixtepec
  13. Jonotla
  14. Nauzontla
  15. Olintla
  16. Tenampulco
  17. Teteles de Ávila Castillo
  18. Teziutlán
  19. Tlatlauquitepec
  20. Tuzamapan de Galeana
  21. Yaonáhuac
  22. Zacapoaxtla
  23. Zaragoza
  24. Zoquiapan

Mixteca (43 municipios):

  1. Acatlán
  2. Ahuatlán
  3. Ahuehuetitla
  4. Albino Zertuche
  5. Axutla
  6. Coatzingo
  7. Cohetzala
  8. Cuayuca de Andrade
  9. Chiautla
  10. Chigmecatitlán
  11. Chila
  12. Chila de la Sal
  13. Chinantla
  14. Guadalupe
  15. Huatlatlauca
  16. Huehuetlán el Chico
  17. Ixcamilpa de Guerrero
  18. Jolalpan
  19. La Magdalena Tlatlauquitepec
  20. Petlalcingo
  21. Piaxtla
  22. San Diego la Mesa Tochimiltzingo
  23. San Jerónimo Xayacatlán
  24. San Juan Atzompa
  25. San Martín Totoltepec
  26. San Miguel Ixitlán
  27. San Pablo Anicano
  28. San Pedro Yeloixtlahuaca
  29. Santa Catarina Tlaltempan
  30. Santa Inés Ahuatempan
  31. Huehuetlán el Grande
  32. Tecomatlán
  33. Tehuitzingo
  34. Teopantlán
  35. Teotlalco
  36. Tepexi de Rodríguez
  37. Totoltepec de Guerrero
  38. Tulcingo
  39. Tzicatlacoyan
  40. Xayacatlán de Bravo
  41. Xicotlán
  42. Xochiltepec
  43. Zacapala