La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualizó el pronóstico de lluvias al oriente de la Ciudad de México (CDMX) para la tarde-noche de este jueves, pasando de Alerta Naranja a Alerta Roja.

De acuerdo con la información, las alcaldías afectadas por la Alerta Roja de este 1 de octubre son:

Iztapalapa

Iztacalco

Venustiano Carranza

Oriente de la CDMX bajo Alerta Roja: lluvias se intensifican esta noche (@SGIRPC_CDMX)

Ante la situación en el oriente de la CDMX, autoridades de Protección Civil piden a la población resguardarse, así como a documentos oficiales, así como tener precaución ante la posible caída de ramas o árboles.

Fuertes lluvias mantienen en Roja al oriente de la CDMX

Mientras el oriente de CDMX se mantiene con Alerta Roja por lluvias, en el sur de la ciudad se ha activado la Alerta Naranja, específicamente en dos alcaldías:

Tlalpan Milpa Alta

Durante la noche de este jueves 1 de octubre, estas dos alcaldías esperan entre 30 y 49 milímetros de lluvia y caída de granizo. Las condiciones meteorológicas para el oriente de la CDMX están previstas entre las 17:30 y las 22:00 horas

Oriente de la CDMX bajo Alerta Roja: lluvias se intensifican esta noche (@SGIRPC_CDMX)

Protección Civil recomendó a la población retirar basura de las coladeras, mantenerlas libres de objetos que puedan obstruir el drenaje y cerrar puertas y ventanas durante las precipitaciones.

Alerta Amarilla por lluvia y caída de granizo en 11 alcaldía de la CDMX

Cabe mencionar que el resto de la CDMX se mantienen en Alerta Amarilla por la persistencia de fuertes lluvias y posible caída de granizo. Estas son las alcaldías afectadas: