El gobierno de Nuevo León anunció que este viernes 2 de octubre las clases serán de manera virtual debido al pronóstico de lluvias en la entidad y como medida preventiva para proteger a la comunidad escolar.

De acuerdo con la información, las clases en línea aplicarán para todos los niveles de educación: inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, tanto en escuelas públicas como particulares.

Anuncian clases en línea este viernes 2 de octubre por lluvias en Nuevo León

Samuel García, gobernador de Nuevo León, compartió un comunicado en sus redes informando que las clases del viernes 2 de octubre serán impartidas en línea dada las recomendaciones de Protección Civil por lluvias.

Nuevo León tendrá clases en línea este viernes 2 de octubre por lluvias (Captura de pantalla)

La medida busca evitar los traslados de estudiantes y reducir los riesgos relacionados con las lluvias, como:

Deslaves

Incremento de ríos y arroyos

Desbordamientos

Inundaciones

Protección Civil estatal señaló que las precipitaciones podrían extenderse hasta el sábado 3 de octubre y generar acumulados importantes, además de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Pese a que las clases serán en línea, directores, docentes y personal de apoyo podrán acudir a revisar el estado de su plantel, siempre que las condiciones de las vialidades permitan realizar los traslados sin ponerse en riesgo.

Autoridades estatales pidieron a la comunidad escolar mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil de Nuevo León y a las posibles actualizaciones relacionadas con las condiciones meteorológicas.

Nuevo León tendrá clases en línea este viernes 2 de octubre por lluvias (@samuel_garcias)

UANL confirma clases en línea este viernes 2 de octubre por pronóstico de lluvias

Asimismo, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó que las actividades académico-administrativas previstas para el viernes 2 de octubre, se realizarán en línea por el pronóstico de lluvias.

La UANL adelantó que la medida busca salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria, pero no aplicará al personal del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”.

Nuevo León tendrá clases en línea este viernes 2 de octubre por lluvias (@uanl)

Ante la previsión de lluvias intensas en Nuevo León, la institución llamó a estudiantes, docentes y trabajadores a resguardarse en sus hogares y atender las recomendaciones de Protección Civil.