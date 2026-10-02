El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió una alerta este 1 de octubre en la que advirtió por posibles afectaciones en sus vuelos debido a las lluvias en la CDMX.

“Debido a las condiciones climáticas que se presentan esta tarde en el aeropuerto y considerando el pronóstico meteorológico para las siguientes horas, puede haber afectaciones a los vuelos” AICM

Así lo informó el AICM por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que refirió que no se descartan las afectaciones en sus operaciones durante las siguientes horas.

La alerta se emitió debido a que en la zona del aeropuerto en la alcaldía Venustiano Carranza, se registran intensas lluvias por las que las autoridades activaron la alerta roja.

AICM alerta por posibles afectaciones en sus vuelos debido a las lluvias (@AICM_mx/X)

AICM alerta por posibles afectaciones en sus vuelos por lluvias en CDMX

Durante la tarde y noche del jueves 1 de octubre, una intensa lluvia de entre 30 y 49 milímetros se registra en distintos puntos de la CDMX, como había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En medio de las fuertes precipitaciones, el AICM compartió un mensaje en el que pidió a los pasajeros que tengan vuelos programados, a tener en cuenta la posibilidad de afectaciones en las operaciones.

En su publicación, el AICM resaltó que por las intensas lluvias que se prevé que continúen hasta las 22:00 horas, no se descarta la posibilidad de “afectaciones a los vuelos”.

Ante la situación, hizo un llamado a los usuarios a mantenerse en constante comunicación con las aerolíneas con las que vayan a viajar para prevenir cualquier eventualidad.

En su alertamiento, el AICM resaltó que la seguridad de los vuelos se trata de una “tarea conjunta entre aerolíneas, la administración aeroportuaria y las autoridades en la materia”.

Venustiano Carranza está bajo alerta roja por lluvias

Cabe estacar que la alcaldía Venustiano Carranza, donde se ubica el Aeropuerto Benito Juárez de la CDMX, está bajo alerta roja debido a las fuertes precipitaciones.

Al respecto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del gobierno capitalino indicó que la medida también se aplica para Iztapalapa e Iztacalco.

Oriente de la CDMX bajo Alerta Roja: lluvias se intensifican esta noche (@SGIRPC_CDMX)

En cuanto a las condiciones climatológicas que se pronostican en las 3 demarcaciones, en la alerta roja se indica que además de las lluvias se prevé la probable caída de granizo.

Por los riesgos asociados, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones a la habitantes de las alcaldías y quienes transiten por ellas para evitar los riesgos asociados: