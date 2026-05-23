Entre flores, veladoras y exigencias de justicia, familiares y amigos despidieron a Blanca Adriana Vázquez en Puebla, mujer que desapareció tras acudir a una clínica y cuyo cuerpo fue localizado sin vida en Tlaxcala.

Ante los medio de comunicación, Florencio Ramos, esposo de Blanca Adriana Vázquez, pidió que el caso no quede impune y la familia exigió a las autoridades encontrar a los responsables:

“No queremos que otra familia pase por esto”. Florencio Ramos, esposo de Blanca Adriana Vázquez

Esposo de Blanca Adriana Vázquez confirma muerte y exige justicia (Michelle rojas)

Despiden a Blanca Adriana Vázquez en Puebla; piden atender caso para que no vuelva a pasar

Este sábado 23 de mayo, familiares y amigos se reunieron dar el último adiós a Blanca Adriana Vázquez. Tras el velorio en su domicilio, un cortejo fúnebre salió rumbo a Huauchinango para ser sepultada.

Previo a abordar la caravana, la mamá de Blanca Adriana agradeció todo el apoyo para localizar a su hija y expresó el dolor de haberla encontrado sin vida; “me duele tanto irme con ella así”, declaró.

Florencio Ramos, esposo de Blanca Adriana Vázquez, recalcó que, aunque no era lo que esperaban, agradece haberla encontrado, pues hay familias que viven con incertidumbre buscando a sus seres queridos.

La familia exige que las autoridades encuentren a los responsables. Florencio Ramos reiteró que las exigencias no solo es por su familia, sino por la de otras mujeres que puedan encontrarse en la misma situación.

Despiden a Blanca Adriana Vázquez en Puebla (Captura de pantalla)

Blanca Adriana Vázquez desapareció tras acudir a una clínica estética

De acuerdo con la información, Blanca Adriana Vázquez buscaba hacerse un procedimiento estético, por lo que acudió a Detox Clínica, quienes la convencieron de hacerlo ese mismo días.

Los supuestos médicos le pidieron salir a comprar medicamentos y material médico, pero cuando regresó, encontró el lugar cerrado y sin rastro de su esposa; cámaras capturaron a sujetos sacando un bulto del lugar.

Tras varios días de búsqueda, autoridades localizaron un cuerpo en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, con características físicas, vestimenta y tatuajes coincidentes con los de Blanca Adriana.