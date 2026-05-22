Florencio Ramos confirmó este jueves la muerte de su esposa Blanca Adriana Vázquez, quien desapareció el 18 de mayo cuando acudió al establecimiento Detox Clínica para una valoración médica.

Ante los medios de comunicación, el esposo de Blanca Adriana Vázquez dijo que esperan encontrarla con vida, por lo que exige que las autoridades capturen a los responsables de su muerte.

“Ya nos confirmaron el deceso. No fue lo que queríamos, hubiéramos querido encontrarla con vida”. Florencio Ramos, esposo de Blanca Adriana Vázquez

Confirman muerte de Blanca Adriana Vázquez; su esposo exige justicia

El esposo de Blanca Adriana Vázquez confirmó la muerte de la mujer de 37 años, quien había sido reportada como desaparecida tras acudir a una presunta clínica estética en el estado de Puebla.

Fiscalía de Tlaxcala abre investigación por feminicidio en caso de Blanca Adriana Vázquez (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

De acuerdo con la información, Blanca Adriana Vázquez buscaba hacerse un procedimiento estético, por lo que acudió a Detox Clínica, quienes la convencieron de hacerlo ese mismo días.

Florencio Ramos comentó que los supuestos médicos le pidieron salir a comprar medicamentos y material médico, pero cuando regresó, encontró el lugar cerrado y sin rastro de su esposa.

Tras varios días de búsqueda, autoridades localizaron un cuerpo en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, con características físicas, vestimenta y tatuajes coincidentes con los de Blanca Adriana.

Luego de los procesos de identificación, Florencio Ramos confirmó la muerte de su esposa Blanca Adriana Vázquez y comentó que están realizando todos los trámites para la entrega del cuerpo.

Asimismo, Ramos agredió el apoyo de la sociedad por la visibilidad que le dieron al caso y exigió a las autoridades “que hagan su trabajo” para que la muerte de su esposa “ no quede impune”.