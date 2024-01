El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió peso al interior del Congreso de Puebla de cara a las elecciones 2024, pues 5 de los 6 diputados priístas presentaron su renuncia a la plantilla tricolor.

Esto fue dado a conocer el lunes 29 de enero por los legisladores que pertenecían al PRI y quienes mostraron su inconformidad por las candidaturas que han elegido a través de la coalición opositora (PAN, PRI, PRD y PSI).

Con este anuncio, los 5 de los 6 diputados que renunciaron al PRI en el Congreso estatal, formarán parte de un grupo parlamentario plural en el estado de Puebla.

Pero, ¿por qué 5 de los 6 legisladores priístas del Congreso de Puebla abandonarán al PRI y qué implica esta baja? Te damos los detalles.

Los 5 de los 6 diputados que integraban la bancada del PRI en el Congreso de Puebla oficializaron su renuncia al tricolor en el Congreso de Puebla debido a disputas en las negociaciones para elegir a los candidatos que contenderán en las elecciones 2024.

Esta baja de la plantila priísta que fue expuesta por los legisladores durante una conferencia de prensa, dejó entrever las inconformidades por parte de los legisladores por la toma de decisiones de la alianza que conformó la oposición.

Los diputados que provocaron que el PRI perdiera peso son:

En este sentido, el diputado priísta Jorge Estefan Chidiac resaltó que el PAN actuó en su contra para evitar que le fuera concedida la primera fórmula a la Cámara de Senadores, posición para la que se inscribió Néstor Camarillo Medina, dirigente del PRI en Puebla.

A través de oficio al que dio lectura Estefan Chidiac, se comunicó que los 5 de 6 diputados priístas tomaron la decisión de abandonar al PRI van porque consideran que fueron reprimidos tras votar a favor del actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes.

A su vez, el diputado que renunció a la representación del PRI en el Congreso de Puebla, aseguró que en los próximos días, “varios liderazgos a nivel municipal, regional y estatal tomarán la misma decisión” de los legisladores que hoy presentaron su baja.

Además, el diputado arremetió contra el liderazgo del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, indicando que el líder ha tomado decisiones equivocadas al formar alianzas con el Partido Acción Nacional (PAN).

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, quien es dirigente nacional del PRI, ya informó su postura ante la renuncia de 5 de 6 diputados priístas en el Congreso de Puebla y declaró que esta decisión “le da muchísimo gusto”.

Durante una entrevista a medios tras su visita para tomar protesta al candidato panista Eduardo Rivera Pérez, aseguró que la salida de Jorge Estefan Chidiac, se dio por la solicitud del PRI para concretar su expulsión.

“Quienes dicen hoy que forman un grupo plural, ya no estaban en el PRI. Al final del día, todos saben el comportamiento y lo que quieren es buscar esa parte de querer afectar en el proceso electoral”, dijo Alejandro Moreno Cárdenas en torno a la salida de diputados priístas.

“Aquí no hay chantajes, no hay presiones, qué bueno que ya no están en el partido, me da muchísimo gusto”

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI