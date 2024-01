Durante las elecciones México 2024 habrá cambio de Gobierno en Yucatán; conoce la lista de candidatos, sus trayectorias y propuestas rumbo a los comicios electorales del 2 de junio.

Las elecciones 2024 no solo serán escenario de la transición presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues se contempla el cambio de Gobierno en nueve estados del país.

Actualmente, Morena domina el mapa político pues cuenta con 23 gubernaturas, mientras que los partidos PAN y PRI lograron conservar posiciones en nueve estados tras las elecciones 2023.

Por su parte, Movimiento Ciudadano intentará desplazar a la coalición PAN, PRI y PRD como la segunda fuerza política en México, y Yucatán es uno de los estados en juego en las elecciones 2024.

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Los candidatos al Gobierno de Yucatán en las elecciones México 2024 no han quedado definidos. Sin embargo, los partidos participantes ya llevaron a cabo el registro de sus precandidatos.

Cabe destacar que el PRD rompió la alianza con PAN y PRI en Yucatán, pues el partido anunció que irá solo por la gubernatura pero no ha registrado a ningún precandidato.

En ese sentido, los aspirantes son:

Joaquín Huacho Díaz Mena, pre candidato de Morena al Gobierno de Yucatán, inició su carrera en el PAN como secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal de Yucatán en el 2005.

El candidato cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, así como dos maestrías, una en Administración Pública y Gobierno y otra en Economía Urbana y Regional.

Como funcionario del PAN se desempeñó en los siguientes cargos:

Algunas de las propuestas que busca impulsar el candidato de Morena son:

En noviembre de 2023, Renán Barrera se registró como pre candidato de la coalición PAN y PRI al Gobierno de Yucatán rumbo a las elecciones México 2024 del próximo 2 de junio.

El aspirante cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Anáhuac Mayab y se ha desempeñado en los siguientes cargos:

Como parte de sus propuestas, Renán Barrera dijo que Yucatán se seguirá manteniendo como la entidad federativa más segura del país, de acuerdo con cifras expuestas por el Gobierno de México en enero de 2024.

“En temas de seguridad no hay tregua, no hay descanso y no hay concesiones a nadie, seguiremos siendo una de las ciudades más seguras del país (...) En primer lugar vamos a fortalecer lo que hasta ahora hemos hecho bien y seguir construyendo una ciudad cimentada en más valores del respeto por los demás, donde la vida se valora, esa es la razón para que en Mérida se respete la vida como en ningún otro lugar”

Renán Barrera