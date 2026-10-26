La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo de Puebla, titulado “Puebla, el Estado de las Montañas” en una ceremonia encabezada por el gobernador Alejandro Armenta y la directora general de la LOTENAL, Oliva Salomón.

La presentación se realizó el 26 de octubre de 2026, durante la conferencia estatal matutina, como un homenaje a la riqueza natural, histórica y cultural de Puebla, cuyos volcanes y montañas forman parte de la identidad de sus comunidades.

El diseño corresponde al artista poblano Aurelio Leonor Solís y destaca cinco formaciones naturales: el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Citlaltépetl, La Malintzi y Sierra Negra.

Lotería Nacional presenta billete conmemorativo de Puebla (cortesía )

Puebla, el Estado de las Montañas llega a millones de hogares

Durante la presentación, el gobernador Alejandro Armenta señaló que las montañas representan un patrimonio geológico, antropológico y cultural que debe inspirar a las nuevas generaciones, al sector empresarial, a las personas trabajadoras y al campo.

El gobernador destacó que los principios de Por Amor a Puebla y Transformar en Grande promueven una visión de desarrollo colectivo, en la que prevalece el bienestar de la comunidad.

Se piensa en lo colectivo, en la comunidad, en lo que es de todos, se antepone el interés personal al interés del Estado. Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla

El gobernador Alejandro Armenta también señaló que la riqueza natural de la entidad ofrece oportunidades para impulsar la prosperidad, mejorar la calidad de vida y proyectar a Puebla como un destino nacional e internacional.

Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón agradeció al gobierno estatal por impulsar la iniciativa, que, indicó coincide con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y los principios del Humanismo Mexicano, relacionados con el bienestar de las personas, la dignidad de los pueblos originarios y el cuidado del medio ambiente.

Lotería Nacional presenta billete conmemorativo de Puebla (cortesía )

La directora general de la Lotería Nacional también expresó su orgullo por presentar la iniciativa en su tierra natal y destacó el valor histórico y cultural de las cinco montañas representadas en la obra.

Desde Lotería Nacional nos honra llevar este mensaje a todo México, convencidos de que cuidar nuestra tierra es también honrar nuestras raíces y contribuir al bienestar de nuestro pueblo. Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

Asimismo, reconoció al gobernador Alejandro Armenta por impulsar la denominación Puebla, el Estado de las Montañas, y destacó el significado histórico, cultural y ambiental de estas formaciones naturales para la identidad de la entidad.

Lotería Nacional presenta billete conmemorativo de Puebla (cortesía )

Sorteo Zodiaco Especial 1770: fecha, premio y detalles

El Sorteo Zodiaco Especial 1770 contará con dos millones 400 mil cachitos, que se distribuirán en todo México. La edición busca acercar a la población a la riqueza natural y cultural de Puebla mediante una imagen conmemorativa.

La obra de Aurelio Leonor Solís representa a los gigantes naturales que han inspirado leyendas, acompañado el desarrollo de pueblos y formado parte de la memoria histórica de la región.

Aquí las montañas no sólo se elevan hacia el cielo: resguardan nuestra historia, dan identidad a nuestra tierra y son testigos eternos de su grandeza. Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

El sorteo se realizará el domingo 29 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas y será transmitido por el canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Estos son los principales datos del sorteo:

Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie.

Bolsa repartible de 43 millones de pesos.

Dos millones 400 mil cachitos emitidos.

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

Hora: 20:00 horas.

Con este billete conmemorativo, la Lotería Nacional destaca el patrimonio natural de Puebla y lleva la imagen de sus montañas a distintos puntos del país, como parte de una iniciativa que vincula la identidad cultural con la conservación y valoración del entorno natural.