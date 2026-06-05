En el marco de la Sesión Extraordinaria, Pública y Solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y con la presencia del gobernador del Estado Mauricio Kuri González, la directora general de la Lotería Nacional , Olivia Salomón Vibaldo; el Magistrado Presidente del Poder Judicial del estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola y el presidente de la Mesa Directiva de Sexagésima Primera Legislatura, Sinubé Arturo Piedragil Ortiz, develaron el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No.4015 con motivo del Bicentenario de la Instalación del Poder Judicial del Estado de Querétaro.

Desde el Teatro Metropolitano en la capital queretana, la directora de la LOTENAL, Olivia Salomón precisó que Querétaro es uno de los lugares donde México aprendió a convertirse en nación.

Aquí se han escrito algunas de las páginas más trascendentes de nuestra historia; aquí han encontrado cauce los grandes acuerdos que dieron forma a nuestro país y aquí, hace doscientos años, comenzó a consolidarse una institución llamada a proteger uno de los bienes más valiosos de toda sociedad: la justicia. Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional

Salomón Vibaldo que su organización, conmemora a esta institución que a lo largo de dos siglos ha evolucionado junto con el país. (Cortesía)

Poder Judicial del Estado de Querétaro ha evolucionado junto con el país

Salomón Vibaldo también subrayó que hoy su organización, conmemora a esta institución que a lo largo de dos siglos ha evolucionado junto con el país, adaptándose a los cambios políticos, sociales y jurídicos de cada época, con un propósito permanente: contribuir al fortalecimiento de la justicia y de la confianza ciudadana.

La titular de la institución sostuvo que doscientos años también representan generaciones enteras de mujeres y hombres que dedicaron su trabajo, su talento y su vocación al fortalecimiento de una institución fundamental para la vida pública de Querétaro. Añadió que también se reconoce su legado, su historia de servicio y de compromiso con la justicia.

Que este bicentenario no sólo sea motivo de orgullo para las y los queretanos, que sea también un recordatorio de que las instituciones sólidas son una de las mayores fortalezas de una sociedad democrática, para que las y los mexicanos nos sigamos sintiendo orgullosos de vivir en un país libre, independiente y soberano. Salomón Vibaldo

Al referirse a esta conmemoración, el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, destacó que el derecho es el acompañante indispensable de la justicia, y que ambos pueden construir un vínculo indisoluble siempre que las leyes estén orientadas al progreso y la dignidad de las personas.

Guerra Urbiola convocó a las personas juzgadores a elevar la mirada más allá del caso concreto y comprender que cada sentencia tiene impacto en el orden público, el tejido social y la gobernabilidad del Estado.

El Sorteo Mayor de 21 millones de pesos en tres series y se realizará el martes 9 de junio de 2026. (Cortesía)

El billete que conmemora dos siglos de historia

La directora Olivia Salomón dijo que los billetes viajarán por plazas, mercados, centros de trabajo, comunidades y hogares mexicanos, llevando una historia dedicada al fortalecimiento de la justicia, la legalidad y la vida pública del Estado. Informó que con el Sorteo Mayor de 21 millones de pesos en tres series y se realizará el martes 9 de junio de 2026; se transmitirá por el canal de Youtube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.