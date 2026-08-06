La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón y el presidente nacional de la Asociación de Scouts en México, A.C., Enrique Moreno develaron el billete conmemorativa de esta asociación que forma parte de la Organización Mundial del Movimiento Scout fundado en Inglaterra en 1907 por Robert Barden-Powell.

Para celebrar 100 años de la Asociación de Scouts en México, la Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1758, en reconocimiento a su legado y al acompañamiento que ha brindado a generaciones de niñas, niños y jóvenes, promoviendo valores como el servicio, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, el liderazgo, el cuidado del medio ambiente y la participación comunitaria.

Lotería Nacional celebra 100 años de Scouts de México con billete conmemorativo. (cortesía)

Lotería Nacional reconoce el legado de Scouts de México

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, a la par de agradecer la distinción que hoy le concede la Asociación de Scouts de México al nombrarla miembro honorario, describió que ser scout es asumir el compromiso de construir un mundo mejor.

Lotería Nacional celebra 100 años de Scouts de México con billete conmemorativo. (cortesía)

Desde el teatro sede de los sorteos, afirmó que el Humanismo Mexicano que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que la transformación de México también se construye formando ciudadanía y fortaleciendo el tejido social, “ésa ha sido, precisamente, la esencia de todos ustedes durante un siglo”.

Además reconoció que la historia de los Scouts de México también está escrita en los momentos en que nuestro país más los ha necesitado, cuando miles de voluntarias y voluntarios han apoyado durante desastres naturales, organizando centros de acopio, participando en labores de auxilio, cuidando nuestros bosques y demostrando que el verdadero liderazgo se ejerce con el ejemplo y con la disposición permanente de ayudar a los demás.

Cien años construyendo un mundo mejor, no es sólo el mensaje de este billete, es el legado de millones de scouts que han demostrado que los grandes cambios comienzan con una buena acción, con una mano tendida y con la decisión de hacer lo correcto. Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

La directora general de la Lotería Nacional, dijo que este reconocimiento también es para miles de mujeres y hombres que, generación tras generación, han hecho del escultismo una escuela de ciudadanía, donde el ejemplo inspira, el servicio une y el compromiso con los demás deja una huella que trasciende el tiempo.

Informó que para el Sorteo Zodiaco Especial No. 1758 se imprimieron dos millones 400 mil cachitos que recorrán todo México inspirando a las nuevas generaciones a seguir construyendo, juntas y juntos, un mundo mejor; cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos en premios.

Lotería Nacional celebra 100 años de Scouts de México con billete conmemorativo. (cortesía)

Scouts de México destacan compromiso con el país

Por su parte, el Jefe Scout Nacional, Pedro Díaz Maya, al destacar que el movimiento está fielmente comprometido con el país, señaló que para Scouts de México cumplir cien años es una fecha muy importante, por lo que agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad de dar visibilidad a lo que representa este movimiento, que definió como una juventud convencida de que México puede ser mejor y comprometida con la paz desde antes de su fundación formal en 1926.

El Jefe Scout Nacional, señaló que la Lotería Nacional representa esperanza, pues mientras Scouts de México forma a niñas, niños y jóvenes para ser personas productivas, jugar en la lotería ofrece la posibilidad de mejores oportunidades ante emergencias o situaciones difíciles.

Agradeció a Lotería Nacional por plasmar en el billete la imagen de cuatro jóvenes integrantes, en quienes dijo ver representados esperanza, liderazgo y amor, y expresó su deseo de que la circulación del billete a nivel nacional motive a más niñas, niños y jóvenes a sumarse al movimiento.

Lotería Nacional celebra 100 años de Scouts de México con billete conmemorativo. (cortesía)

En representación de los scouts de México, el integrante del grupo 10 de la provincia de Cuauhtémoc, Oliver Ailton Torres Pérez, compartió que asistir al evento fue un momento especial, no sólo por ser scout, sino porque su abuela es vendedora de billetes de Lotería y destacó que el billete conmemorativo permitirá que más personas conozcan la labor de los scouts en México, deseando que las nuevas generaciones sigan cuidando el planeta, apoyando a sus comunidades y empleando la tecnología en favor del bien común.

Además, el integrante del grupo 10 de la provincia de Cuauhtémoc, Oliver Ailton Torres Pérez, subrayó que ser scout, no consiste solamente en llevar una pañoleta, sino en asumir el compromiso de dejar el mundo mejor de como se encontró.

Lotería Nacional celebra 100 años de Scouts de México con billete conmemorativo. (cortesía)

La Lotería Nacional recordó que el Sorteo Zodiaco Especial No.1758 se llevará a cabo el domingo 23 de agosto de 2026, a las 20 horas y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.