Grupo Empresarial Maestro (GEMA) asumió el control de Kubo Financiero, tras recibir la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La operación, efectiva desde el 19 de octubre de 2026, marca una nueva etapa para ambas empresas y busca ampliar el acceso a productos financieros en México mediante la integración de capital, experiencia y tecnología nacionales.

Como parte de esta integración, Kubo incorporará a su portafolio el crédito de nómina de Crédito Maestro, empresa con 24 años de experiencia en el sector. La plataforma mantendrá sus servicios digitales de crédito, ahorro e inversión, además de continuar con sus iniciativas de educación financiera.

Kubo Financiero incorporará créditos de nómina de Crédito Maestro (Cortesía )

Kubo Financiero incorporará créditos de nómina de Crédito Maestro

Kubo Financiero es una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) con 14 años de experiencia en la oferta de productos financieros a través de un modelo completamente digital, sin sucursales físicas. Durante su trayectoria, la institución ha atendido las necesidades financieras de casi medio millón de personas.

Con la incorporación del crédito de nómina de Crédito Maestro, Kubo busca ampliar las alternativas disponibles para sus usuarios y ofrecer herramientas que les permitan administrar sus recursos, fortalecer su patrimonio y avanzar hacia sus objetivos financieros.

La integración también contempla la continuidad de los productos de crédito, ahorro e inversión de Kubo, así como el impulso a la educación financiera. De acuerdo con las empresas, la operación forma parte de su compromiso de largo plazo con México y de su intención de acercar más oportunidades financieras a las familias.

Oliver Fernández Mena y Gerardo Piña encabezarán la nueva etapa de Kubo

Como parte de los cambios en la estructura directiva, Oliver Fernández Mena asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Kubo, mientras que Gerardo Piña fue nombrado director general de la institución.

Piña cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y ha desarrollado su trayectoria profesional en instituciones como Banamex, Mastercard, Nacional Monte de Piedad y Spin, de FEMSA, entre otras.

Al referirse a esta nueva etapa, el directivo señaló que el objetivo es ampliar el acceso de las familias mexicanas a productos y servicios financieros accesibles, respaldados por tecnología y una institución sólida y confiable.

La estrategia busca combinar la experiencia de Crédito Maestro en el financiamiento vía nómina con la infraestructura digital de Kubo, para ampliar las alternativas de crédito disponibles en el mercado mexicano.

GEMA destaca el respaldo institucional para integrar a Kubo Financiero

GEMA y Kubo agradecieron a la CNBV y a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) el acompañamiento institucional durante el proceso de autorización. Asimismo, reconocieron la labor de ambas autoridades en favor de la transparencia, la solidez del sistema financiero y la competencia económica en México.

La operación abre una nueva etapa para las empresas, que prevén combinar sus capacidades para ampliar su oferta de servicios financieros. Con la incorporación del crédito de nómina de Crédito Maestro, Kubo mantendrá su modelo digital y sumará nuevas opciones para atender las necesidades financieras de más personas en el país.