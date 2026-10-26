La recepcionista de Park Life que fue golpeada por el empresario Jorge Octavio Cortés Jiménez, expresó su rechazo a aceptar algún acuerdo con su agresor.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la recepcionista reconoció sentir impotencia y coraje ante la reclasificación del delito a lesiones.

Asimismo, señaló que apelará la decisión del juez con la intención de que se reclasifique el delito a feminicidio en grado de tentativa.

“Vamos a apelar porque estamos inconformes con la reclasificación que dio el juez” Recepcionista de Park Life

“No es justo”: recepcionista de Park Life mantendrá la lucha contra Octavio Cortés Jiménez

De acuerdo con la recepcionista que fue atacada física y verbalmente por el empresario, mantendrá la lucha legal contra Octavio Cortés Jiménez.

La mujer, cuyo ataque fue captado en video por las cámaras de vigilancia, resaltó que su abogado no ve una salida al caso hasta el momento y reiteró que “vamos a seguir luchando hasta donde se pueda legalmente porque no es justo”.

“Yo realmente confío totalmente en el actuar de mi abogado Edgar y yo no estoy segura de que él vea una salida todavía y vamos a seguir luchando hasta donde se pueda legalmente porque no es justo” Recepcionista de Park Life

Asimismo, aseguró que ella y su defensa están “muy firmes” en la búsqueda de la reclasificación del delito y compartió que mantiene el apoyo de su familia.

“Nosotros muy firmes, yo, mi ahogado, mi familia y todas las personas que me apoyan” Recepcionista de Park Life

Además, compartió que para ella fue “muy fuerte” revivir el día de su agresión durante la audiencia donde se determinó vincular a Octavio Cortés Jiménez por el delito de lesiones y señaló que incluso tuvo una crisis.