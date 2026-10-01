Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, presentó su Segundo Informe de Gobierno, que unió al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a 2027.

Jorge Romero, dirigente del PAN, y Alejandro Moreno, dirigente del PRI, fueron captados saludándose y abrazándose previo al evento, lo que ha mostrado una posibilidad de alianza en Nuevo León.

Informe de Adrián de la Garza fortalece acercamiento de PRI y PAN de cara a 2027

El informe de gobierno de Adrián de la Garza reunió a figuras de distintos sectores políticos; entre ellos, los dirigentes nacionales del PAN y PRI, Jorge Romero y Alejandro Moreno.

PAN y PRI se acercan en Nuevo León rumbo a 2027 tras informe de Adrián de la Garza (@lumendoz)

Durante el evento, Jorge Romero y Alejandro Moreno se saludaron cordialmente, escena que llamó la atención por las discusiones sobre una posible alianza entre ambas fuerzas para el próximo proceso electoral.

Adrián De la Garza es uno de los perfiles vinculados al escenario electoral de Nuevo León para 2027. Sin embargo, aún está en duda si PAN y PRI irán en alianza para ganar la gubernatura.

Las dirigencias de ambos partidos han mostrado posturas diferentes. PRI ha defendido la importancia de las coaliciones frente a Morena, mientras PAN asegura que puede ganar con sus propios perfiles.

Pese a este panorama, el acercamiento del PRI y PAN en Nuevo León, así como la presencia de muchos panistas en el informe de Adrián de la Garza —que es priísta— dejan abierta la puerta a una alianza.