Un momento surrealista protagonizado por un mexicano se vivió en Fort Lauderdale, Florida, cuando el hombre fue arrestado por la DEA por intentar traficar fentanilo en un juguete de Plaza Sésamo.

Las autoridades informaron que el mexicano, quien además cuenta con cinco deportaciones previas, fue detenido con 50 mil pastillas de fentanilo ocultas dentro del juguete infantil.

De acuerdo con el comunicado oficial, el mexicano ya hizo su comparecencia inicial ante un Tribunal Federal en la ciudad de Fort Lauderdale en Florida, el pasado 17 de noviembre 2025.

DEA detiene a 617 miembros del Cártel de Sinaloa (@DEACHICAGODiv/X)

Un binomio detectó al mexicano que intentaba traficar fentanilo en un juguete de Plaza Sésamo

La Administración de Control de Drogas (DEA) informó que el mexicano, identificado como Guillermo “N”, de 37 años, fue detenido cuando intentaba traficar fentanilo dentro en un juguete de Plaza Sésamo.

Según la declaración jurada incluida en la denuncia penal, los oficiales se percataron del cargamento cuando un binomio olfateó y avisó por el fentanilo al interior del automóvil de Guillermo “N”.

De inmediato, los agentes de la DEA registraron el vehículo, donde localizaron varias cajas y un autobús escolar de Plaza Sésamo, el cual contenía alrededor de 50 mil pastillas de fentanilo.

“Los agentes encontraron varias cajas y un autobús escolar de juguete, al estilo de Plaza Sésamo, repleto de miles de pastillas de fentanilo que pesaban aproximadamente cinco kilogramos.”

Las autoridades de la DEA también confirmaron que Guillermo “N” se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que había sido deportado en cinco ocasiones previas, por lo que nuevamente se encuentra en remoción migratoria.

portada-plaza-sesamo (Adolfo Santino)



