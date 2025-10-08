Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó la existencia de laboratorios dedicados a la producción de fentanilo en México; esto dijo.

En entrevista con López-Dóriga, Omar García Harfuch retomó su informe de seguridad a un año del gobierno de Claudia Sheinbaum y dijo que no hay laboratorios de fentanilo en México.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

No existen laboratorios de fentanilo en México según Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch dijo hoy en entrevista que no han localizado laboratorios de fentanilo en México, asegurando que esta droga no se produce en el país.

Omar García Harfuch dijo que aunque se han incautado millones de pastillas y toneladas de fentanilo, este no se produce en México, sino que el país solo sirve como empastillador.

Durante la entrevista, Harfuch celebró que el Ejército y la Marina hayan logrado la destrucción de mil 564 laboratorios de droga durante un año y reiteró que ninguno de estos era de fentanilo.

Ante la duda sobre qué es lo que hacen con la droga que es incautada, Omar García Harfuch reveló que esta pasa a las Fiscalías para las investigaciones y después es incinerada.