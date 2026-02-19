Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pidió investigar el caso de presunto fentanilo en tamales en Huauchinango, Puebla, que dejó siete menores intoxicados y una confirmación de hospitalización por esa sustancia.

“Estamos averiguando. Hoy estuvo la fiscal en el Gabinete de Seguridad, le pedí y al Gabinete de Seguridad junto con Secretaría de Salud (SSA) si realmente fue fentanilo y también cómo es que llegó el fentanilo a los tamales… primero hay que investigar si realmente fue fentanilo… esta información viene de Puebla… antes de nosotros confirmar tiene que haber una investigación de la Fiscalía (General de la República)” Claudia Sheinbaum

La presidenta informó en la conferencia mañanera de este 19 de febrero que su solicitud la hizo a la fiscal Ernestina Godoy, quien estuvo en el Gabinete de Seguridad llevado a cabo previamente.

También pidió que participara el Gabinete de Seguridad encabezado por Omar Garcia Harfuch y conformado por fuerzas armadas y la SSA.

Claudia Sheinbaum puntualiza que las investigaciones por posible intoxicación por fentanilo aún no concluyen

Claudia Sheinbaum no da por hecho que los tamales haya tenido fentanilo pues señaló que las investigaciones todavía no concluyen.

También dijo que la información preliminar es de Puebla pero deberán hacer una investigación a nivel federal con peritos del Gabinete de Seguridad, de la SSA y de la FGR.

En caso de comprobarse que hubo fentanilo en los tamales, pidió se complemente la investigación con la explicación de cómo llegó hasta ese tipo de alimentos dicha sustancia.

Claudia Sheinbaum recordó que el fentanilo es tan potente que solo se requiere una pequeña dosis para intoxicar a varias personas e incluso podrían estar en riesgo de morir.

Claudia Sheinbaum presume menor consumo de fentanilo y éxito de su campaña

Claudia Sheinbaum dijo que en México se consumía menos fentanilo y que los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025 indican disminuciones.

Ello lo adjudicó a su campaña contra el fentanilo, misma que en el pasado elogió el presidente Donald Trump.