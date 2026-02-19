Mediante redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, condenó la intoxicación de una menor en Huauchinango, Puebla, por fentanilo.

“El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México. Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Una niña de 10 años dio positivo a fentanilo tras comer tamales, por lo cual fue internada el pasado 14 de febrero. El gobierno de Puebla confirmó ya fue dada de alta.

Ronald Johnson sobre caso de menor intoxicada por fentanilo en Huauchinango (Captura de pantalla)

Ronald Johnson urge a desmantelar redes que envenenan con fentanilo a menores como en Puebla

En sus redes sociales, Ronald Johnson habló sobre la situación en Huauchinango, Puebla, caso que resulta doloroso al saber que el fentanilo afectó a una menor de edad.

El embajador aseguró que el fentanilo no distingue entre menores o adultos, así como tampoco hace diferencia entre personas de México o de Estados Unidos.

Por lo mismo, Ronald Johnson urgió a las autoridades a desmantelar las redes del narcotráfico que envenenan a las comunidades de ambas naciones con el fentanilo.

Ronald Johnson finalizó su mensaje resaltando que sus oraciones están con los menores intoxicados y sus familias, aunque se alegra de saber que ya se encuentran en recuperación.

Gobierno de Puebla confirma que menor intoxicada con fentanilo ya fue dada de alta

Mediante un comunicado, el gobierno de Puebla actualizó la información sobre el estado de salud de la menor intoxicada con fentanilo en Huauchinango, quien ya fue dada de alta.

Agregó a su vez que se otorgó atención médica oportuna a los siete menores tras la intoxicación por alimentos, presuntamente tamales, aunque no señala si el resto de niños también ingirió fentanilo.

Tras los hechos, tanto la Fiscalía General del Estado como las Secretarías de Seguridad Pública y de Salud, realizan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables.