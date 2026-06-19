Con la entrega de 151 constancias a familias que concluyeron el programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el Gobierno del Estado de Puebla, a cargo de Alejandro Armenta anunció la ampliación de esta estrategia a las 31 microrregiones de la entidad, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconociera al estado como referente nacional en la aplicación de este modelo de reconstrucción del tejido social.

Durante el evento, el asesor de Familia, Promoción de la Salud, Curso de Vida y Determinantes Sociales de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en México, Adriano Bueno Tavares, agradeció al gobierno de Pepe Chedraui por convertirse en el principal impulsor del programa en México y por mostrar resultados que hoy representan un ejemplo internacional.

El asesor de la OPS, Adriano Bueno Tavares, explicó que Familias Fuertes: Amor y Límites es una estrategia científicamente validada para fortalecer la comunicación familiar y prevenir conductas de riesgo como las adicciones, el consumo de alcohol y los embarazos tempranos.

OPS destacó a Puebla como referente nacional en la implementación del programa Familias Fuertes: Amor y Límites. (cortesía )

Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, será ampliado a todo Puebla

La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, quien acudió en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que Puebla ocupa el primer lugar nacional en la implementación de esta estrategia impulsada por la OPS.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reiteró que la seguridad y el bienestar social también se construyen desde los hogares y reconoció la participación de madres, padres, abuelas, abuelos y tutores para fortalecer los valores y la convivencia familiar.

También anunció que el programa Familias Fuertes: Amor y Límites será ampliado de siete municipios a las 31 microrregiones del estado, con la meta de llegar a los 217 municipios.

Familias Fuertes: Amor y Límites fortalece la prevención de adicciones

El secretario de Educación de Puebla, Manuel Viveros Narciso, destacó que la estrategia se encuentra alineada con la Nueva Escuela Mexicana y con la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, al atender las causas de la violencia desde el entorno familiar.

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, señaló que el fortalecimiento del tejido social y la prevención de la violencia requieren políticas públicas enfocadas en las familias, por lo que el programa desarrollado entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Estatal DIF impulsa la formación de nuevas generaciones con base en el respeto, la comunicación y el acompañamiento familiar.

Como parte de la Estrategia Regional para la Mejora de la Salud en Adolescentes y Jóvenes de la OPS, el programa fue implementado mediante el trabajo coordinado de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla y el Sistema Estatal DIF, beneficiando a más de 300 personas entre febrero y abril.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirmó su compromiso de seguir impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer la paz, la cohesión social y el bienestar de las familias poblanas, en concordancia con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.