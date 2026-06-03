Alejandro Armenta reconoció a los 330 nuevos policías que concluyeron su formación e iniciaron su incorporación a las tareas de seguridad pública en Puebla.

Durante la ceremonia de graduación de los Cursos de Formación Inicial para Policía Estatal de Proximidad y Equivalente, realizada en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla (UCIPS), el mandatario destacó que las y los nuevos elementos representan un eslabón fundamental en la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para proteger a las familias poblanas.

330 nuevos policías fortalecen la estrategia de seguridad en Puebla

Durante su proceso de formación, las y los graduados recibieron capacitación en derechos humanos, actuación policial, manejo de armamento, proximidad social, inteligencia territorial y servicio público con vocación humanista, herramientas esenciales para fortalecer la seguridad en la entidad.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, informó que esta generación incorpora 202 hombres y 128 mujeres a las labores de seguridad pública, lo que permite avanzar hacia la meta de sumar mil nuevos policías durante 2026.

Asimismo, destacó que la preparación recibida fortalece las capacidades operativas en áreas como atención a víctimas, perspectiva de género, prevención del delito, uso legítimo de la fuerza y cercanía con la ciudadanía, con el objetivo de construir instituciones más sólidas y confiables.

Por su parte, la rectora de la UCIPS, Silvia Victoria Serrano, subrayó que la universidad fue creada para dignificar la labor policial y consolidar una formación profesional de excelencia, basada en principios de ética, conocimiento científico, vocación de servicio y respeto a la dignidad humana.

Alejandro Armenta incorpora 330 nuevos policías para fortalecer la seguridad en Puebla. (Cortesía)

Alejandro Armenta apuesta por tecnología y prevención para preservar la paz

Ante familiares, instructores y autoridades de los tres órdenes de gobierno, Alejandro Armenta enfatizó que la seguridad se fortalece mediante una estrategia integral que combina equipamiento, tecnología, inteligencia, drones, helicópteros y patrullas de última generación, junto con la atención de las causas sociales de la violencia.

En ese sentido, destacó la importancia del deporte, la cultura, el arte y la educación como herramientas fundamentales para alejar a las y los jóvenes de conductas delictivas y generar mayores oportunidades de desarrollo.

El gobernador también exhortó a las y los nuevos policías a conducirse con honestidad, legalidad y disciplina, al considerar que el combate a la corrupción debe comenzar desde el ejemplo de quienes tienen la responsabilidad de servir a la ciudadanía.

Finalmente, la cadete graduada Lizeth Salas Pérez, en representación de las y los egresados, expresó que esta nueva generación asume con orgullo el compromiso de servir a Puebla con honor, lealtad y responsabilidad social, contribuyendo a fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias poblanas.