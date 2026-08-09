La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC_CDMX) activó la alerta naranja por fuertes lluvias en la capital para hoy 9 de agosto de 2026, en una de las 16 alcaldías.
La SGIRPC CDMX también detalló que durante la lluvia de la tarde y noche del domingo se podría presentar caída de granizo, por lo que piden seguir las recomendaciones.
Tlalpan emite alerta naranja por la SGIRPC CDMX para hoy 9 de agosto
A través de X, la SGIRPC CDMX informó que hay alerta naranja emitida hoy 9 de agosto en la alcaldía Tlalpan por lluvia fuerte y posible caída de granizo en la tarde y noche.
Ante ello, la Secretaría informó que la lluvia podría ser entre los 30 y 49 mm, por lo que piden seguir las siguientes recomendaciones:
- No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua
- Ayuda al resguardo de niños, adultos mayores y personas con discapacidad
- Evitar refugiarse bajo árboles
- Espera que la lluvia disminuya para seguir tu camino
Por otra parte, se recuerda que ante las lluvias fuertes se recuerda que puede haber diversos peligros como encharcamientos o inundaciones, así como corrientes fuertes sobre calles y avenidas.
SGIRPC CDMX emite alerta amarilla en 7 alcaldías hoy 9 de agosto
Si bien, la alerta naranja de SGIRPC CDMX es para Tlalpan, la dependencia también informó de siete alcaldías que tienen alerta amarilla. Se trata de:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Xochimilco
Para estas alcaldías SGIRPC CDMX prevé lluvia de 15 y 29 mm, así como posible caída de granizo en la tarde y noche.
Ante ello, también se pide seguir estas recomendaciones:
- Retira basura de las colaboras del interior y exterior de tu casa
- Cierra puerta y ventanas
- No cruces calles y avenidas con corrientes de agua
- SI sales de casa usa paraguas e impermeable
Asimismo, se recuerda que la presencia de ello corresponde a peligros como encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.