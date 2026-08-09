La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC_CDMX) activó la alerta naranja por fuertes lluvias en la capital para hoy 9 de agosto de 2026, en una de las 16 alcaldías.

La SGIRPC CDMX también detalló que durante la lluvia de la tarde y noche del domingo se podría presentar caída de granizo, por lo que piden seguir las recomendaciones.

Tlalpan emite alerta naranja por la SGIRPC CDMX para hoy 9 de agosto

A través de X, la SGIRPC CDMX informó que hay alerta naranja emitida hoy 9 de agosto en la alcaldía Tlalpan por lluvia fuerte y posible caída de granizo en la tarde y noche.

SGIRPC informa sobre lluvia en la CDMX. (@SGIRPC_CDMX )

Ante ello, la Secretaría informó que la lluvia podría ser entre los 30 y 49 mm, por lo que piden seguir las siguientes recomendaciones:

No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua

Ayuda al resguardo de niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Evitar refugiarse bajo árboles

Espera que la lluvia disminuya para seguir tu camino

Por otra parte, se recuerda que ante las lluvias fuertes se recuerda que puede haber diversos peligros como encharcamientos o inundaciones, así como corrientes fuertes sobre calles y avenidas.

SGIRPC informa sobre lluvia en la CDMX. (@SGIRPC_CDMX )

SGIRPC CDMX emite alerta amarilla en 7 alcaldías hoy 9 de agosto

Si bien, la alerta naranja de SGIRPC CDMX es para Tlalpan, la dependencia también informó de siete alcaldías que tienen alerta amarilla. Se trata de:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Para estas alcaldías SGIRPC CDMX prevé lluvia de 15 y 29 mm, así como posible caída de granizo en la tarde y noche.

Ante ello, también se pide seguir estas recomendaciones:

Retira basura de las colaboras del interior y exterior de tu casa

Cierra puerta y ventanas

No cruces calles y avenidas con corrientes de agua

SI sales de casa usa paraguas e impermeable

Asimismo, se recuerda que la presencia de ello corresponde a peligros como encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.