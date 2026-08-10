Grecia Quiroz rindió el segundo Informe de Gobierno en Uruapan, enviando un mensaje a la oposición rumbo a las próximas elecciones del 2027:

“Ayer tuvimos la visita de una persona que decía que iban a recuperar Uruapan y que Uruapan volvería a ser de ellos. Y yo solamente les digo una cosa: no depende de Grecia Quiroz no depende del movimiento independiente del sombrero, depende del pueblo de Uruapan. Grecia Quiroz

La alcaldesa aseguró que el pueblo de Uruapan es el único capaz de dictar el destino político de la entidad, confiando en que los ciudadanos saben lo que quieren hoy más que nunca.

Grecia Quiroz enfatizó que en Uruapan no tienen miedo y que el movimiento independiente del sombrero nació de la lucha y no de la búsqueda de poder.

Grecia Quiroz ratifica independencia de El movimiento del sombrero en Uruapan

Durante su segundo Informe de Gobierno, Grecia Quiroz ratificó la continuidad independiente de El movimiento del sombrero y aseguró que permanecerá junto a la ciudadanía.

La alcaldesa afirmó que el movimiento surgió de la inconformidad social y que su origen está directamente ligado con la población de Uruapan, a la que, dijo, pertenece el gobierno.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan (Grecia Quiroz/ Facebook)

Quiroz sostuvo que esta independencia no representa únicamente una condición electoral, sino también la libertad para señalar aquello que está mal y defender los intereses de la ciudadanía.

La presidenta municipal aseguró que su administración puede coordinarse con otras autoridades cuando estas acciones representen beneficios para Uruapan, sin que ello implique renunciar a sus principios.

En ese sentido, advirtió que su gobierno no guardará silencio frente a situaciones de injusticia, abandono o indiferencia, y reiteró su compromiso de mantenerse cercana a la población.

Quiroz también afirmó que la única manera de que El movimiento del sombrero permanezca vigente será conservando el respaldo y la participación de los habitantes del municipio.

La alcaldesa remarcó que su administración continuará bajo una lógica independiente y descartó establecer acuerdos que impliquen alejarse de las causas que dieron origen al movimiento.

Con este posicionamiento, Quiroz buscó reafirmar durante su informe que la identidad independiente de su gobierno seguirá siendo uno de los principales ejes de su administración en Uruapan.