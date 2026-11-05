Ante los señalamientos sobre una presunta red de corrupción vinculada con contrataciones de materiales y servicios electorales, el coordinador general de gabinete, José Luis García, en representación del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, expresó su respaldo absoluto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y reconoció su determinación de esclarecer los hechos mediante investigaciones institucionales.

El coordinador general de gabinete, José Luis García, sostuvo que la oposición incurre en una doble moral al cuestionar situaciones que, de acuerdo con los antecedentes expuestos, tienen su origen en estructuras construidas durante gobiernos anteriores.

Investigación sobre la “Mafia Electoral” expone antecedentes desde 1999

El coordinador presentó una cronología de 27 años sobre el origen y evolución de un grupo empresarial señalado por presuntamente operar mediante compañías relacionadas, algunas de ellas identificadas como posibles empresas fachada y factureras.

Explicó que la ex Consejera Presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, fue designada consejera electoral en Sonora en 2014 por el Consejo General del entonces Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdova, y que posteriormente llegó a la presidencia del organismo nacional en 2023 mediante un procedimiento de insaculación previsto en la legislación.

Por ello, puntualizó que su trayectoria institucional no tuvo origen en la Cuarta Transformación, contrario a las versiones que buscan su vinculación política con este movimiento.

El coordinador general de gabinete, José Luis García, detalló que, conforme a la revisión de información pública presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, se identificaron al menos seis empresas relacionadas con una red de contrataciones que habría acumulado aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos.

Entre los antecedentes expuestos destacan operaciones en el Estado de México desde 1999, un contrato de 63.7 millones de pesos en 2005 que derivó en señalamientos y renuncias de consejeros, así como adjudicaciones en diferentes entidades durante los años posteriores.

durante la mañanera del pueblo de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la investigación surgió de una revisión de fuentes abiertas y que la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.

Gobierno de Puebla respalda a Claudia Sheinbaum (cortesía)

Gobierno de Puebla respalda las investigaciones y reporta contrataciones

El Gobierno del Estado de Puebla respaldará las investigaciones sin excepciones, respetará la autonomía de las autoridades electorales y promoverá que se hagan públicos integralmente los contratos del Instituto Electoral del Estado (IEE).

El coordinador general de gabinete, José Luis García, precisó que Puebla registra contrataciones identificadas por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, y 129.7 millones durante 2024 y 2025, cifras que deberán ser revisadas por las instancias correspondientes.

En concordancia con la política nacional de transparencia, el Gobierno del Puebla mantiene acciones de combate a la corrupción y rendición de cuentas, entre ellas la separación de 315 personas del servicio público por irregularidades detectadas.

Así, la administración liderada por el gobernador Alejandro Armenta refrenda su compromiso con la legalidad, la transparencia y la certeza democrática rumbo a la elección del 6 de junio de 2027, en beneficio de las y los poblanos.