Luis Navarro, exsecretario de Finanzas del estado de Michoacán, acusó guerra sucia rumbo a las elecciones 2027 como aspirante a candidato a la presidencia municipal de Morelia.

“Decidí registrarme para encabezar la coordinación municipal de la transformación en Morelia… es guerra sucia de adentro… mi perfil le incomoda a ciertos actores internos acá en el municipio” Luis Navarro, aspirante a cordinador en Morelia

Sin dar nombres, Luis Navarro dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que iniciaron criticas en su contra por aspirar a la coordinación municipal en Morelia, Michoacán, y dijo que se debe a que ven en él la capacidad para hacer un buen gobierno.

El motivo por el que lo estarían atacando al interior de Morena sería principalmente por su perfil empresarial y de la sociedad civil, a pesar de que está afiliado al partido.

Luis navarro denunciará guerra sucia ante Morena

Luis Navarro anunció que denunciará la guerra sucia en su contra ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, que es la instancia correspondiente.

La situación se da, dijo, a pesar de que la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, les “leyó la cartilla” para que no hubiera señalamientos internos para pelear por candidaturas.

Luis Navarro seguirá en la contienda por Morelia en las elecciones 2027 a pesar de guerra sucia

Los señalamientos que le han hecho a Luis Navarro desde el interior de Morena son referentes a vivir en un campo de golf, ser empresario, haber estudiado en colegios privados y más.

A pesar de ello, dijo que va a seguir adelante con sus aspiraciones en Morelia en las elecciones 2027 porque tiene vocación de servicio y conoce los sectores económicos del municipio.