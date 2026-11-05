El nombre de Carlos “Gullit” Peña aparece en bardas de León, Guanajuato, en medio de su proceso para buscar la candidatura para la alcaldía en las elecciones 2027; lo acusan de campaña anticipada.

El aspirante y exfutbolista del club León no se ha pronunciado sobre las imágenes que circulan en redes, así como tampoco el dirigente de Morena en Guanajuato, Rudel Oliva.

El Instituto Nacional Electoral estableció en el calendario de las elecciones 2027 que las precampañas empiezan el 4 de enero, mientras que las campañas electorales comenzarán el 4 de abril.

¿Campaña anticipada? Nombre de Carlos “Gullit” Peña aparece en bardas de León

En días recientes se han compartido imágenes de diversas bardas de León con el nombre de Carlos “Gullit” Peña, por lo que los internautas acusan campaña anticipada para la candidatura de la alcaldía.

¿Campaña anticipada? El nombre de "Gullit" Peña ya aparece en bardas de León (Redes sociales)

De acuerdo con las pintas, a su nombre lo acompaña “La Transformación con Peña Sí”, aunque también lo acompaña el #Antares, con probable referencia a otra aspirante, Antares Vázquez.

Hasta el momento, ni Gullit Peña ni Antares Vázquez se han deslindado de sus nombres en las bardas de León, ni tampoco existe un posicionamiento oficial de Morena en Guanajuato.

Igualmente, “Gullit” Peña no ha compartido sus recorridos para obtener la aprobación de la ciudadanía de León para la encuesta de Morena, cuyos resultados todavía no se han publicado.

Estallan contra aspiración política de “Gullit” Peña en León

Las bardas de León fueron reportadas a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, señalando que no deberían permitir la aspiración política de “Gullit” Peña.

En los comentarios de redes que reportaron la presunta campaña anticipada, señalaron que el exfutbolista terminó su carrera por su afición a las bebidas alcohólicas.

Asimismo, se había señalado un presunto adeudo alimentario que, según aseguró al dirigente de Morena en Guanajuato, ya quedó resuelto.

Hasta el momento no se tienen reportes sobre el trabajo de “Gullit” Peña en León para ganar la coordinación municipal de Morena, que disputa con:

Antares Vázquez

José Luis Manrique

Vanessa Montes de Occa

Rudel Oliva

Jazbek Cortés

Bárbara Botello

Emmanuel Reyes

David Martínez

Guillermo Medina