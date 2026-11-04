Más de 50 mil personas disfrutaron de la Guelaguetza y el Sendero de las Almas en Cuautitlán Izcalli, donde las tradiciones de Oaxaca y las actividades por el Día de Muertos ofrecieron una amplia variedad de expresiones culturales, gastronómicas y artísticas para todas las edades.

Los dos encuentros, organizados por el Gobierno Municipal, se realizaron en un ambiente de convivencia familiar y concluyeron con saldo blanco, de acuerdo con el reporte del Ayuntamiento. La programación simultánea permitió ampliar la oferta cultural y recreativa para habitantes del municipio y visitantes de otras localidades.

Guelaguetza en Cuautitlán Izcalli acerca las tradiciones y la gastronomía de Oaxaca

La Guelaguetza convirtió a Cuautitlán Izcalli en un espacio de encuentro con la cultura oaxaqueña mediante una colorida calenda, música, bailes, artesanías y una muestra gastronómica con los sabores y aromas característicos de la entidad.

Las actividades permitieron que las familias conocieran distintas manifestaciones culturales de Oaxaca y disfrutaran de una celebración que promueve el intercambio entre comunidades y el reconocimiento de las tradiciones mexicanas.

Por su parte, el Sendero de las Almas ofreció un recorrido con actividades para todas las edades, expresiones artísticas y elementos representativos del Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes de la identidad cultural del país.

Guelaguetza y Sendero de las Almas convocan a más de 50 mil personas en Cuautitlán Izcalli (Cortesía)

Concurso de ofrendas reúne 50 propuestas en el Sendero de las Almas

Como parte de las actividades del Día de Muertos, el concurso de ofrendas reunió 50 propuestas elaboradas por escuelas, instituciones, personal del Ayuntamiento, emprendedores y academias deportivas.

Cada participante presentó creaciones con elementos tradicionales, colores y referencias culturales que reflejaron el trabajo y la dedicación de los distintos sectores de la comunidad. El jurado tuvo la tarea de seleccionar a las propuestas ganadoras, al considerar aspectos como la elaboración, la riqueza de los elementos y la representación de las costumbres mexicanas.

Las 50 ofrendas mostraron la participación de distintos grupos de la sociedad en la preservación de las tradiciones y en la creación de espacios para compartir la historia y el significado de esta celebración.

Con la realización de la Guelaguetza y el Sendero de las Almas, el Gobierno de Cuautitlán Izcalli impulsó actividades para acercar la cultura a las familias, promover la participación ciudadana y mantener vivas las tradiciones. Ambos encuentros congregaron a más de 50 mil asistentes y concluyeron con saldo blanco.