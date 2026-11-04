La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó de manera remota la inauguración del puente Amado Nervo, una nueva vía de comunicación entre Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco, que permitirá agilizar los traslados en una de las zonas de mayor actividad turística del Pacífico mexicano.

Es un puente que permite la comunicación en la costa del Pacífico, de la frontera entre Nayarit y Jalisco, en una zona de alto crecimiento turístico. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La apertura de la infraestructura se realizó el miércoles 28 de octubre, mediante un enlace desde Palacio Nacional con las autoridades que se encontraban en el lugar.

La presidenta de México indicó que esta obra forma parte de los proyectos de conectividad impulsados por su administración, que contempla la construcción de 402 puentes y distribuidores viales en distintas regiones del país.

Claudia Sheinbaum inaugura puente Amado Nervo (cortesía)

¿Cómo es el puente Amado Nervo y cuánto costó?

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que el puente tiene una estructura de más de 800 metros de longitud y dispone de seis carriles, tres en cada dirección, además de una ciclovía.

La intervención abarca aproximadamente dos kilómetros, considerando los accesos, y beneficiará a 479 mil habitantes de Jalisco y Nayarit, con un ahorro estimado de hasta 40 minutos en los tiempos de traslado.

Para la construcción del puente se destinaron 760 millones de pesos, monto que se eleva a 963 millones al sumar el derecho de vía y las obras complementarias. Durante su ejecución se generaron 2 mil 790 empleos y se emplearon más de 30 mil metros cúbicos de concreto.

Los trabajos estuvieron a cargo de un consorcio conformado por Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA), presidida por Humberto Armenta González; JYR Ingenieros Constructores, encabezada por Moisés Zecua Muñoz, y Jaguar Ingenieros Constructores.

Sobre las especificaciones de la infraestructura, el titular de la SICT detalló que fue proyectada para resistir movimientos sísmicos y crecientes extraordinarias del río Ameca, con un periodo de retorno considerado de mil años.

El puente dispone de 20 claros de alrededor de 40 metros cada uno y cimentaciones de más de 15 metros de profundidad.

Claudia Sheinbaum inaugura puente Amado Nervo (cortesía)

Puente Amado Nervo ofrecerá una ruta alterna a la carretera federal 200

Por su parte, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, recordó que la construcción de esta conexión vial era una petición de la región desde 2012 y agradeció el apoyo del Gobierno federal para concretarla.

Asimismo, señaló que la nueva infraestructura facilitará los desplazamientos relacionados con servicios de salud, educación y actividades laborales, además de contribuir a la integración económica y social entre ambos estados.

A su vez, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, resaltó la importancia de la obra para la movilidad y el turismo, así como para habitantes de comunidades como Ixtapa y El Pitillal, en Puerto Vallarta.

De manera paralela, las autoridades estatales ejecutaron obras para enlazar el puente con el bulevar Federación, mediante ampliaciones y rehabilitaciones de vialidades, así como adecuaciones en banquetas, sistemas de alumbrado y ciclovías.

El puente Amado Nervo ofrecerá una ruta alterna a la carretera federal 200, por la que transitan aproximadamente 73 mil vehículos al día, con el objetivo de distribuir la circulación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.