La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la detención de Javier “N”, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, el pasado 18 de julio de 2026 por su supuesta vinculación al asesinato de Josué Martínez Contreras.

La detención de Javier “N” ocurrió en San Martín Texmelucan, a dos días que se diera el asesinato de Josué Martínez Contreras, en medio de reclamos e indignación por parte de periodistas y población en general.

Javier “N” estaría vinculado al asesinato de Josué Martínez

De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, Javier “N” fue detenido alrededor de las 14:00 horas del 18 de julio por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho, en medio de las investigaciones del asesinato de Josué Martínez.

Detención de Javier "N" (@FiscaliaPuebla)

Javier “N” fue localizado en una tienda de conveniencia en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín Texmelucan.

Según los reportes oficiales, el detenido intentó sobornar a los elementos de la Policía de Investigación que realizaban diligencias relacionadas con el asesinato del periodista Josué Martínez.

Supuestamente el imputado habría ofreció a los agentes un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura y dinero en efectivo para evitar ser arrestado.

Actualmente, el funcionario se encuentra a disposición del Ministerio Público, aunque la FGE enfatizó que este proceso es independiente de las investigaciones directas por el homicidio.

Por lo que continuarán con las diligencias correspondientes, agotando todas las líneas de investigación posibles, acotándose a los protocolos especializados para delitos cometidos contra periodistas.

Detención de Javier "N" (@FiscaliaPuebla)

Josué Martínez y Javier “N” habría tenido una disputa previa

Ante el arresto de Javier “N” por su presunta vinculación al asesinato de Josué Martínez, se recordó que el presidente auxiliar y el periodista habían tenido una disputa previa.

Esto sucedió en una transmisión en vivo de “Noticias Texmelucan”, portal dirigido por Josué Martínez, donde se le cuestionó a Javier “N” el tema de la distribución de agua y el manejo de recursos en la región.

Días antes del ataque, el periodista difundió un video señalando haber recibido amenazas de muerte que se habrían prolongado por meses, aunque nunca se mencionó directamente al presidente auxiliar o relacionados.

El asesinato de Josué Martínez ocurrió el 16 de julio de 2026 en su domicilio, en presencia de su hijo de 13 años y su madre.