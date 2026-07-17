Juan Manuel Alonso Ramírez es el alcalde de San Martín Texmelucan, Puebla de 2024-2027.

El político, abogado y ahora funcionario público de Puebla está a cargo del municipio de San Martín Texmelucan y antes fue miembro activo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Su nombre vuelve al ojo público por un hecho de violencia contra un periodista en su municipio.

A continuación te compartimos todo lo que sabemos del funcionario, así como de su trayectoria profesional.

¿Quién es Juan Manuel Alonso?

Juan Manuel Alonso Ramírez es un político mexicano del estado de Puebla.

Desde el pasado 15 de octubre de 2024, Juan Manuel Alonso tomó protesta como presidente Municipal de San Martín Texmelucan para el periodo 2024-2027.

¿Qué edad tiene Juan Manuel Alonso?

Juan Manuel Alonso nació un 27 de enero de 1983 por lo que este 2026, cumplió 43 años de edad.

¿Quién es su esposa Juan Manuel Alonso?

La esposa de Juan Manuel Alonso es Karla González Martínez, quien se desempeña como presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal de San Martín Texmelucan.

Juan Manuel Alonso, alcalde de San Martín Texmelucan de 2024-2027 (Juan Manuel Alonso en Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Juan Manuel Alonso?

De acuerdo con el calendario astrológico y la fecha de nacimiento del alcalde de San Martín Texmelucan, su signo zodiacal es Acuario.

Las personas nacidas bajo este signo son descritas como independientes, innovadoras, de mentalidad abierta y muy enfocadas en el bienestar social.

¿Cuántos hijos tiene Juan Manuel Alonso?

Respecto a la vida familias de Juan Manuel Alonso no se sabe si tiene hijos, ya que mantiene este dato como privado.

¿Qué estudió Juan Manuel Alonso?

Juan Manuel Alonso Ramírez es egresado en la Licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla.

¿En qué ha trabajado Juan Manuel Alonso?

La vida profesional y trayectoria de Juan Manuel Alonso ha estado enfocada en la política y el servicio público.

Entre los cargos que ha desempeñado el alcalde de San Martín Texmelucan son:

Director y Representante Jurídico de la empresa recicladora “Solmine Recycling”

Miembro del PVEM en Puebla

Presidente del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Martín Texmelucan en 2023

Candidato del PVEM de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” para el proceso electoral 2023-2024 en Puebla para la alcaldía de San Martín Texmelucan

Presidente Municipal de San Martín Texmelucan para el periodo 2024-2027

Juan Manuel Alonso, alcalde de San Martín Texmelucan de 2024-2027 (Juan Manuel Alonso en Facebook)











