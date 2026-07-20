La final del Mundial 2026 entre España vs Argentina registró la visita de 110 mil aficionados en el Fan Fest de Zócalo, informó el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a cargo de Clara Brugada.

De esta manera y tras 32 jornadas, el Fan Fest de Zócalo culminó sus actividades este domingo 19 de julio de 2026.

El Fan Fest de Zócalo fue un punto de encuentro para aficionados mexicanos y de diversos países, quienes disfrutaron no solo de las transmisiones de los partidos sino de actividades culturales, recreativas y convivencia familiar.

2 millones de personas vieron los partidos del Mundial 2026 en CDMX

El Gobierno de la CDMX informó que casi dos millones de personas vieron los partidos en el Fan Fest del Zócalo y los 18 Fan Fest instalados en diversas alcaldías.

La contabilidad incluye a los asistentes del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

El gobierno capitalino presumió que hubo dispositivos de seguridad y vigilancia en los Fan Fest con filtros de seguridad, revisión e impedimento para el pase de bebidas alcohólicas.

Decomisan alcohol en celebraciones de final del Mundial 2026

En el despliegue policial que se hizo este día se identificaron a dos camionetas con venta de bebidas alcohólicas en Paseo de la Reforma, cuyo contenido fue decomisado y destruido.

También se decomisaron bebidas alcohólicas en la Avenida 20 de Noviembre del Centro Histórico.

Finalmente se reportaron actividades desarrolladas de manera ordenada y sin incidentes mayores.