Juan Manuel Alonso Ramírez, alcalde de San Martín Texmelucan, Puebla, lamentó la muerte del periodista Josué Martínez Contreras mediante un video difundido en redes sociales, en el que expresó sus condolencias y aseguró que su gobierno brindará todo el respaldo a la familia del comunicador tras el ataque que le costó la vida.

Mi más sincero pésame para la familia de nuestro amigo Josué Martínez Contreras, quien fuera director del medio de comunicación local <i>Noticias </i>San Martín Texmelucan y quien lamentablemente el día de hoy pierde la vida tras un cobarde ataque" Juan Manuel Alonso Ramírez, alcalde de San Martín Texmelucan

"Este acontecimiento no quedará impune".



🎙️ El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso, lamenta el homicidio del periodista Josué Martínez Contreras. pic.twitter.com/22jmg9QGPn — CAPITAL (@CapitalPueblaMx) July 17, 2026

Sin embargo, el mensaje del alcalde generó una ola de críticas en redes sociales, luego de que usuarios recordaran que el propio periodista denunció semanas antes haber recibido presuntas amenazas telefónicas por parte del presidente municipal.

Josué Martínez Contreras, director del medio local Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a balazos por sujetos armados que escaparon en una motocicleta cuando se encontraba a unos metros de su domicilio, el pasado 16 de julio de 2026.

El ataque fue presenciado por su hijo menor de edad, quien, al ver herido a su padre, pidió ayuda a los servicios de emergencia. Pese a la atención, el periodista perdió la vida.

El caso llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada el 17 de julio, donde confirmó que la Fiscalía General del Estado de Puebla ya investiga el homicidio.

“Hoy en la mañana se presentó en el Gabinete de Seguridad y está en investigación (...) Hay un video del periodista previo a su asesinato y están en comunicación con el gobernador de Puebla. Tienen que hacerse todas las investigaciones” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Juan Manuel Alonso ofrece apoyo a la familia del periodista Josué Martínez Contreras

En su mensaje, Juan Manuel Alonso informó que desde la mañana del 16 de julio, día en que ocurrió el asesinato, sostuvo un encuentro con familiares cercanos de Josué Martínez Contreras.

Asimismo, aseguró que el Gobierno Municipal colaborará con la Fiscalía General del Estado de Puebla, proporcionando todos los recursos que estén a su alcance para contribuir al esclarecimiento del crimen y a la detención de los responsables.

“En la mañana pude reunirme con familiares cercanos de nuestro compañero Josué y a quienes les reitero todo el apoyo del Gobierno Municipal para aportar los medios que sean necesarios y que estén a nuestro alcance para que la Fiscalía pueda esclarecer cuanto antes los hechos y pueda dar con los responsables” Juan Manuel Alonso Ramírez, alcalde de San Martín Texmelucan

El alcalde también afirmó que el asesinato del periodista no quedará impune.

Juan Manuel Alonso responde a señalamientos tras el asesinato de Josué Martínez Contreras

Sin mencionar directamente las acusaciones en su contra, Juan Manuel Alonso respondió a las críticas surgidas tras el asesinato del periodista.

El alcalde de San Martín Texmelucan condenó que, a su juicio, algunas personas intenten utilizar el caso con fines políticos y reiteró que durante su administración se garantiza el respeto a la libertad de expresión.

“Condeno enérgicamente que algunos, por sus intereses políticos, pretendan ocupar el dolor de la familia para utilizarlo en su beneficio. Reiteramos que en San Martín Texmelucan, y tal como lo sabía nuestro amigo Josué, se garantiza el respeto a la libertad de expresión y así lo seguiremos haciendo, tal como él lo defendía” Juan Manuel Alonso Ramírez, alcalde de San Martín Texmelucan

Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla no ha informado el móvil del asesinato de Josué Martínez Contreras. No obstante, en redes sociales continúan los señalamientos contra el alcalde Juan Manuel Alonso, luego de que se difundiera un video grabado por el periodista antes de su muerte, en el que denunciaba presuntas amenazas recibidas semanas atrás.