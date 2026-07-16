Josué Martínez Contreras fue un periodista muy reconocido en el gobierno municipal de San Martín Texmelucan, en Puebla, donde fue víctima de un ataque armado.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este periodista de Puebla.

¿Quién fue Josué Martínez Contreras?

Josué Martínez Contreras era conocido como ‘Josué Mac’ o ‘El Jaguar’ en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla.

Pese a que se tituló en periodismo, se desempeñaba como periodista. Publicaba información sobre acontecimientos locales y de la política regional, así como temas de seguridad.

El interés por su vida privada despertó tras su muerte. La mañana del 16 de julio de 2026 fue asesinado a balazos en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

De acuerdo con reportes, el comunicador fue atacado a unos metros de su domicilio por hombres armados.

Josué Martínez Contreras (Internet)

¿Qué edad tenía Josué Martínez Contreras?

Josué Martínez Contreras nació el 2 de abril de 1987, murió a los 39 años el 16 de julio de 2026.

¿Quién era la esposa de Josué Martínez Contreras?

Se desconoce esta información sobre Josué Martínez Contreras.

¿Qué signo zodiacal era Josué Martínez Contreras?

A Josué Martínez Contreras lo regía el signo zodiacal de aries.

¿Cuántos hijos tenía Josué Martínez Contreras?

Tras su muerte, Josué Martínez Contreras dejó un hijo, de 13 años.

Josué Martínez Contreras (Internet)

¿Qué estudió Josué Martínez Contreras?

El 30 de mayo de 2026, Josué Martínez Contreras se tituló en Derecho.

¿En qué ha trabajado Josué Martínez Contreras?

Antes de convertirse en el Director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, Josué Martínez Contreras se desempeñó como maestro.

Así como estuvo al frente de otros cargos: