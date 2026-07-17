La muerte de un periodista más en México volvió a llegar a la mañanera del pueblo de hoy 17 de julio de 2026, donde Claudia Sheinbaum informó que ya se investiga el asesinato.

La presidenta explicó que el Gabinete de Seguridad ya tenía información al respecto, por lo que investigaciones se desarrollan. Así como la comunicación constante con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

Asesinato del periodista Josué Martínez ya se investiga, informa Claudia Sheinbaum

En la conferencia del pueblo desde Tulum, Quintana Roo, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el asesinato del periodista Josué Martínez, director de Noticias San Martín Texmelucan en Puebla.

Ante ello, Sheinbaum informó que en la reunión diaria del Gabinete de Seguridad, se habló con quienes lo confirman sobre el asesinato, subrayando que ya se investiga todo lo relacionado con el tema.

Asimismo, detalló que parte de esto es el video previo que Josué Martínez compartió en dónde acusaba “me quieren quitar”, asegurando que ya había recibido amenazas para callar su labor periodística.

“Hoy en la mañana se presentó en Gabinete [de Seguridad] y están en investigación (...) hay un video del periodista, previo [a su asesinato] y están en comunicación con el gobernador [de Puebla] y tienen que hacerse todas las investigaciones”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En aquel momento, el periodista acusaba que fue el mismo presidente municipal, Juan Manuel Alonso electo por la alianza Sigamos Haciendo Historia, quien lo amenazó por llamada telefónica.