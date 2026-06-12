Dos operativos simultáneos en Puebla dejaron un detenido y casi 10 mil litros de combustible ilícito asegurado.

El resultado es producto de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional (GN) en la autopista México-Puebla y el municipio de San Salvador El Verde.

Puebla detiene a presunto huachicolero con más de 9 mil 800 litros de combustible ilícito

En la autopista México-Puebla, a la altura de San Lucas El Grande, fue detenido José N., quien conducía una pipa con más de 6 mil litros de gas LP obtenidos de manera ilícita.

En un segundo operativo, en el municipio de San Salvador El Verde, las fuerzas de seguridad aseguraron una camioneta que transportaba dos tanques con 3 mil 800 litros de combustible.

Tanto el detenido como los vehículos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.