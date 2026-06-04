La Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E por la explosión en Tepeaca, Puebla, como medida preventiva para seguridad de la población y en pro de atender la emergencia.

Derivado de la explosión se evacuaron a al menos dos mil personas, entre los estudiantes y profesorado del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa y otros recintos aledaños:

Preparatoria 2 de Octubre

Hospital General de Tepeaca

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil de Puebla, Bernabé López Santos, la explosión se originó en la colonia San Juan Negrete en una bodega clandestina.

Explosión en Tepeaca activa el Plan DN-III-E de la Guardia Nacional

Tal como informó la Guardia Nacional, la emergencia ocasionada por la explosión en Tepeaca provocó la activación del Plan DN-III-E de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno.

El mismo establece un dispositivo de seguridad para apoyar las labores de atención con las autoridades de Puebla por la explosión en Tepeaca y así proteger a la población.

La Guardia Nacional también señaló que como medida preventiva realizaron evacuaciones en los centros educativos ya mencionados, así como viviendas cercanas.

También se cerraron las vialidades para establecer perímetros de seguridad, sin embargo, no mencionan las calles que fueron bloqueadas.

Como parte del Plan DN-III-E, la Guardia Nacional mantendrá el monitoreo y realizará recorridos para que la explosión en Tepeaca no se replique.

Guardia Nacional activa Plan DN-III-E por explosión en Tepeaca (Captura de pantalla)

Explosión en Tepeaca provoca la evacuación de dos mil personas en alrededores

La Guardia Nacional participó en las acciones de evacuación de las instituciones, tal como escribe, en conjunto con Protección Civil de Tepeaca y de Puebla.

De acuerdo con el estimado, se realizó la evacuación de al menos dos mil personas, entre el Hospital General de Tepeaca y los centros educativos.

Hasta el momento y como dio a conocer el titular de Protección Civil de Puebla, el cuerpo de bomberos del estado y de Tepeaca se mantienen en la zona tras controlar el fuego.

Añadió que la Fiscalía General del Estado de Puebla también acudió al lugar, quienes investigarían el origen de las pipas que provocaron la explosión en Tepeaca y las bodegas.