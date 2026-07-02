Una pipa explotó en la autopista México–Veracruz este 1 de julio de 2026, a la altura del municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas o muertas.

Derivado de esta fuerte explosión, misma que ya fue contenida, se cerró totalmente la carretera federal México-Veracruz, hasta donde arribaron autoridades federales, estatales y cuerpos de emergencia.

Explota pipa en la autopista México–Veracruz; aún no hay reporte de lesionados (Especial)

¿Qué pasó en la carretera México-Veracruz?

El accidente de pipa ocurrió la tarde de este miércoles sobre la carretera federal México-Veracruz, en el tramo Calpulalpan-Apizaco, que corresponde al municipio de Hueyotlipan.

Los primeros reportes indican que el tanque de la pipa se desprendió del tractocamión mientras circulaba por la vialidad, lo que provocó que se volcara e incendiara.

De inmediato, las autoridades cerraron por completo la circulación en ambos sentidos en lo que se realizaban labores para sofocarlo; una hora después, el fuego fue controlado.

Explota pipa en la autopista México–Veracruz; aún no hay reporte de lesionados

Al menos una persona resultó herida por explosión de pipa en la México-Veracruz

Aunque aún no hay un reporte oficial de las autoridades, se presume que al menos una persona resultó herida tras la explosión en la autopista México-Veracruz.

Mientras tanto, la circulación en la autopista sigue suspendida mientras se llevan a cabo las maniobras necesarias para retirar la unidad y reducir riesgos.