El Gobierno de Puebla informó que mantiene las acciones de atención y prevención para garantizar la seguridad de la población tras la explosión de un sitio de almacenamiento de gas LP ubicada en prolongación Cuauhtémoc s/n, colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, registrada a las 9:53 horas de este jueves 4 de junio.

Protección Civil despliega operativo tras explosión de gas LP en Tepeaca

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres se movilizó de manera inmediata al lugar para realizar labores de contención y reducir los riesgos derivados del incidente.

Asimismo, fue integrado el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), mecanismo mediante el cual se coordinan las acciones de atención, mitigación de riesgos y protección de la población afectada.

Como medida preventiva y con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas que se encontraban en la zona, las autoridades realizaron la evacuación del Hospital General de Tepeaca, la Escuela Preparatoria BUAP “2 de Octubre”, el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y viviendas cercanas al área del incidente.

De igual forma, personal de Protección Civil estatal y municipal implementó el cierre de vialidades y la restricción de accesos. Además, continúa con el enfriamiento de autotanques mediante la aplicación constante de agua, el monitoreo permanente de las condiciones térmicas de recipientes expuestos y la evaluación estructural y de riesgos en la zona de impacto.

El Gobierno del Estado de Puebla reiteró que mantiene una coordinación permanente entre dependencias para proteger a la población y atender de manera oportuna cualquier situación derivada de la emergencia.