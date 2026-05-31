Un hombre murió la tarde del 30 de mayo debido a la explosión de un polvorín ilegal sobre la carretera San Jacinto–Santiago Yancuitlalpan, colonia San Jacinto, en Huixquilucan.

En el lugar, se pudo confirmar que el hombre, identificado como Erick Osvaldo Ocampo, de 32 años, resultó con graves heridas derivadas de la explosión en un almacén ilegal de pólvora para fabricar cohetes.

Aunque los servicios de emergencia intentaron trasladarlo a una unidad médica, más tarde se confirmó que el hombre murió como consecuencia de las quemaduras sufridas por la explosión.

Un hombre murió por la explosión de un polvorín y no se reportan más víctimas

De acuerdo con el informe médico oficial, el hombre presentó severas quemaduras en el rostro, así como la amputación parcial de su brazo derecho y fracturas abiertas en ambas piernas.

Muere una persona por explosión de polvorín ilegal en Huixquilucan (Especial )

Los paramédicos de la Unidad de Respuesta de Huixquilucan intentaron trasladar al sujeto en ambulancia, pero mientras lo preparaban para llevarlo al Hospital Adolfo López Mateos, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió.

Por el momento, no se han reportado personas heridas ni casas evacuadas, según se confirmó tras un operativo realizado por Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia.

Vecinos piden cerrar sitios de polvorines clandestinos en Huixquilucan

Tras la explosión del polvorín, vecinos de El Aguacate reportaron daños en sus viviendas y pidieron a las autoridades cerrar el sitio para evitar otra tragedia por un polvorín clandestino en Huixquilucan.

Sin embargo, las autoridades no han revelado las causas del siniestro ni si la vivienda donde ocurrió contaba con licencia para almacenar y elaborar productos con pólvora.