A tan solo dos horas de la Ciudad de México, Puebla es uno de los destinos ideales para descubrir la historia de México, disfrutar de su gastronomía y recorrer espacios llenos de arte y cultura.

Desde su fundación en 1531, Puebla de los Ángeles conserva parte de la memoria histórica del país. Su Centro Histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987, reúne algunas de las principales joyas arquitectónicas y culturales de la ciudad.

El itinerario perfecto para descubrir Puebla en un fin de semana. (cortesía)

Catedral de Puebla y Biblioteca Palafoxiana, dos imperdibles

Desde su fundación en 1531, Puebla de los Ángeles guarda la memoria de la historia mexicana, por ser la primera ciudad construida para los españoles; además que se ha encargado desde su nacimiento a resguardar la memoria documental de la ciudad, siendo el Archivo Histórico Municipal el más completo de América. Además que el centro histórico de Puebla es una joya del país, ya que en 1987 fue declarado como “Patrimonio Mundial” por la UNESCO.

Entre los sitios que no pueden faltar en un recorrido por Puebla se encuentra la Catedral de Puebla, considerada una de las más bellas del mundo. A un costado se encuentra la Biblioteca Palafoxiana, considerada la primera biblioteca pública de América. Su origen se encuentra en la colección de Juan de Palafox y Mendoza, quien donó 5 mil libros de su biblioteca personal.

La ciudad también es conocida como la ciudad de las iglesias. Entre los recintos que destacan por su arquitectura e interiores se encuentra la Capilla de la Virgen del Rosario, además de la Catedral. Para continuar con el recorrido cultural, el Centro Histórico de Puebla puede disfrutarse como un museo a cielo abierto, con recintos dedicados al arte y las tradiciones, entre ellos se encuentran el Museo Amparo y el Museo Internacional del Barroco, donde los visitantes pueden conocer piezas de arte e historia.

El itinerario perfecto para descubrir Puebla en un fin de semana. (cortesía)

Chiles en nogada y gastronomía poblana

Una visita a Puebla no estaría completa sin probar su gastronomía. Uno de los platillos más representativos es el chile en nogada, especialmente durante su temporada, de acuerdo con fuentes oficiales, el año pasado se vendieron cerca de 3.5 millones de chiles durante la temporada.

Otras comidas que también forman parte de la oferta gastronómica poblana son el mole poblano, las chalupas, los molotes, los dulces típicos, los churros y el mezcal.

La gastronomía poblana también ha recibido reconocimiento de la Guía Michelin, que incorporó restaurantes locales a sus recomendaciones en la categoría Bib Gourmand por su relación entre calidad y precio. Entre las recomendaciones gastronómicas se encuentran Casareyna, Restaurante Conventual, restaurante bar Barrio y la mezcalería Arráncame la Vida, además de otros establecimientos de la ciudad.

El itinerario perfecto para descubrir Puebla en un fin de semana. (cortesía)

Talavera, arte y próximos eventos en Puebla

Otro de los grandes símbolos de identidad de Puebla es la talavera poblana. En un recorrido por Casa Uriarte Talavera, los visitantes pueden conocer el proceso de elaboración de esta artesanía y acercarse al trabajo de los artesanos mexicanos.

Adempas, la ciudad poblana también se prepara para recibir el Tianguis Turístico 2027, por lo que cuenta con una amplia oferta hotelera para visitantes nacionales e internacionales. Entre los hoteles destacados se encuentran Hotel Wyndham Angelópolis, La Quinta by Wyndham Palmas Angelópolis y Ramada Encore by Wyndham.

Con su combinación de historia, arte, cultura, gastronomía y artesanías, Puebla se mantiene como un destino para conocer la historia de México y disfrutar de distintas experiencias durante un fin de semana.